A Szolnoki Törvényszék épületének igen magas hőfokra felfűtött földszinti tárgyalótermében szerdán délelőtt bóbiskolt a bizonyítási eljárás egy-két fontos szereplője, noha Nánási bíró olvasmánya igen izgalmas tartalmúnak bizonyult. Kiderült ugyanis, hogy az Utcai Harcosok Országos Szövetségének korábbi országos elnökét, a Budapest Maccabi Sportklub alapítóját és volt vezetőjét, valamint különböző küzdősportok szervezőjét és menedzserét évtizedek óta figyeli és lehallgatja a Nemzeti Védelmi Szolgálat. Vád kontra védelem: önbíráskodás vagy hamis vád?

Önbíráskodás vagy hamis vád? A vádlottak védői (jobbra) dr. Nánási Máté bírót igyekeznek meggyőzni védenceik ártatlanságáról

Fotó: Mészáros Géza

Az NVSZ a mai napig teheti mindezt azért, mert a Szolnoki Járásbíróságon zajló büntetőügy első rendű vádlottja, T.P. előélete nem teljesen makulátlan. A magyar alvilág egyik legismertebb alakja kisebb megszakításokkal összesen 16 évet töltött börtönben többek között önbíráskodás, súlyos testi sértés, zsarolás, lőfegyverrel visszaélés és bűnszervezetben elkövetett emberölés kísérlete miatt.

Nem előny a büntetett előélet

A jelenlegi ügye mostani tárgyalásán a bíró felolvasta a nyomozati iratokból, miszerint T.P-t kifejezetten inspirálja, hogy őt a hazai közéletben úgy ismerik, mint a magyarországi Keresztapát, s akinek megjelenése másokban félelmet kelt, pszichikai nyomást eredményez. Tulajdonképpen a mostani büntetőper vádja is erre a személyiségjegyre, vádlotti „alakításra” épül.

Arra is fény derült ugyanis Nánási bíró olvasatából, miszerint T.P. azáltal is elhíresült és vált ismertté a magyar bűnüldöző szervek előtt, miszerint személyesen ő, vagy az általa alapított őrző-védő cégek tagjai pénzbehajtással, illetve uzsorakölcsönzéssel is foglalkoznak. Egy ismerősének, a másod rendű vádlottnak pedig, a vád szerint, T.P. épp e „rettenthetetlen”, félelmet keltő kiállására, pszichikai nyomásgyakorlására és „munkájára” volt szüksége a válófélben lévő feleségével szemben.

A vád szerint a megvádoltak kimerítették a csoportosan elkövetett önbíráskodás bűntettét azáltal, hogy 2021. április 24-én egy jászalsószentgyörgyi háznál személyes fellépésű ráhatással, hovatovább kényszerítéssel vettek rá egy hölgyet, hogy volt férjével, a másod rendű vádlottal szerződést kössön, miszerint közös házuk vonatkozásában havi 50 ezer forint használati díjat fizessen számára.