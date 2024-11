Mint arról szerdán beszámoltunk, beomlott egy romos épület tetőszerkezete a szolnoki Szapáry úton. Az összedőlt házhoz nem csak a szolnoki tűzoltókat riasztották, hanem a jászberényi Kutyákkal az Életért Alapítvány (KÉA) önkénteseit is. Az akcióról a szervezet közösségi oldalán számoltak be. Érdekességként említették, hogy épületomlás miatti riasztás nagyon kevés esetszámban szokott előfordulni, ezért november 13. rendkívüli napnak számít, hiszen két összeomlott házhoz is riasztották a mentőkutyásokat.

A jászberényi Kutyákkal az Életért Alapítvány önkéntesei is átvizsgálták a szinte összedőlt ház romjait Szolnokon

Fotó: Facebook/Kutyákkal az Életért Alapítvány

Négylábú bajtársak: Abu, Gogo és Tóni is részt vettek az összedőlt ház mentési munkálataiban

Mozgalmas napon vannak túl a Kutyákkal az Életért Alapítvány önkéntesei. Szerdán, a hajnali órákban gázrobbanás történt Miskolc-Perecesen. A mentési munkálatokban a KÉA három miskolci önkéntese is részt vett, a Neptun Mentőcsapat kutyás egységének tagjaként.

– A kutyás keresőcsapat megérkezéséig három embert találtak a tűzoltók a romok alatt, akik elmondták, hogy vélhetően nem is voltak többen az ingatlanban. Így a mentőkutyák bevetésére már csak kontrollként volt szükség, ahol sem Kip, sem Fröcsi nem jelzett több sérültet – írták az alapítvány közösségi oldalán, ahol egy másik riasztásról is beszámoltak.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felkérésére a jászberényi mentőkutyások szerdán közreműködtek Szolnok belvárosában egy állagromlás következtében összedőlt épületrész átvizsgálásában. Az elhagyatott épületben időnként hajléktalanok húzták meg magukat. A kijelölt helyiségeket három kutyával vizsgálták át az önkéntesek. A négylábú mentőangyalok: Abu, Gogo és Tóni egyöntetűen jelezték, hogy nem rekedt senki a romok alatt.