– Valami történt a mai nap folyamán a Szolnoki vasútállomáson – jelezte Sándor nevű olvasónk, aki részletekkel is szolgált arról, hogy Szolnokon rendőrségi intézkedés miatt állhatott az egyik vonat.

Elmondása szerint két rendőrautó, közülük az egyik furgon, valamint egy mentő is érkezett a vasútállomás épületének buszvégállomás felőli részéhez.

Szolnokon rendőrségi intézkedés miatt állt fél órán át egy vonat?

Fotó: Mészáros János

Szolnokon rendőrségi intézkedés miatt vesztegelhetett egy szerelvény

– A Mávinformon hatósági intézkedést jeleztek a 143. számú Tisza - Szamos Eurocity vonatnál – sorolta a tudomására jutott információkat.

Az időkép kameráján, ami nyugat felé néz, látni a rendőrautókat és a mentőt, ami aznap 17:50-kor futott be.

– Az érintett vonat 17:05 től 18:28 ig tartózkodott Szolnok állomáson, ebből gondolom, hogy nem kis dolog történhetett – magyarázta.

A felvételeket a hírportálunkon is közzétettük, az esettel kapcsolatban pedig kérdéseinkkel megkerestük a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát. Amint megérkezik a válaszuk, természetesen azt is közre adjuk.