Ennél is súlyosabban vétett az a sofőr, aki nem csak elhajtott az intézkedés elől, de rá is támadt a rendőrökre. A minősített emberölés kísérletén túl a közlekedési szabályok megsértése miatt indult eljárás ellene: 130 ezer forint pénzbüntetés mellett öt hónapra a vezetéstől is eltiltották.