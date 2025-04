A fél Jászságon át üldözték a sofőrt, akit hangosbemondón szólítottak fel megállásra a rendőrök

Több településen keresztül zajló, filmszerű jelenetekre ébredtek a Jászság lakói április 21-én, húsvét hétfőn hajnalban. A jásztelki rendőri intézkedésből induló autósüldözés a Jászságban nemcsak az egyenruhásokat, hanem több helyi lakost is ébren tartott, legalábbis erre utalnak a közösségi médiában megjelent bejegyzések és kommentek, és a rendőrségi beszámoló is.

Több kilométeren át zajlott az autósüldözés a Jászságban

Autósüldözés a Jászságban – ez történt hivatalosan

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalos tájékoztatása szerint a Jászberényi Rendőrkapitányság munkatársai április 21-én hajnalban Jásztelken próbálták megállítani azt a személyautót, amelynek sofőrje a rendőri jelzések ellenére nem állt meg, sőt, menekülni kezdett, miközben több közlekedési szabályt is megszegett. Végül Jászfelsőszentgyörgy külterületén sikerült elfogni.

Kiderült, hogy a járművet vezető 32 éves jászfelsőszentgyörgyi férfira négy hatóság által kiadott eltiltás is érvényben volt. A férfit előállították, és járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség megalapozott gyanúja miatt kihallgatták. A közúti szabálysértések miatt szabálysértési eljárás, míg az eltiltás alatti vezetés miatt büntetőeljárás indult ellene.

Az üldözés többeket is felvert álmukból

A Jászság egyik legnépszerűbb közösségi oldalán többen is beszámoltak a hajnali eseményekről. Egy posztoló így írt: „Valaki tudja, mi volt ez az autós üldözés Jászberényben hajnal 4 körül? A Pelyhesparton, az elkerülő irányába üldöztek a rendőrök egy kisebb autót, remélem, nem okozott balesetet, és elkapták!”

Egy másik hozzászóló szerint „Jásztelken Jászjákóhalma irányába fél 4 kor szirénázva üldözték", amit megerősített egy posztoló: "Jászákóhalmán is itt voltak, arra riadtam én is 3:40 körül, hogy ott magyaráznak neki, hogy álljon félre, de nem állt meg.” Olyan is akadt, aki arról számolt be, hogy „megafonba szövegeltek üldözés közben”. Itt valószínűleg a rendőrökre gondolt a kommentelő.

A rendőrség gyors reakciójának köszönhetően nem történt személyi sérülés, a szabályszegő sofőrt pedig sikerült kézre keríteni – így zárult a Jászságot érintő húsvét hajnali autósüldözés.