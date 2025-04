A gondosóra diszpécsere még nem tudta, hogy épp a riasztás előtt mi történt a kőtelki házban

A megalapozott gyanú szerint a férfi 4 éve ismerte a 70 év feletti sértettet, sok esetben megfordult a sértett otthonában kisebb szívességeket, leggyakrabban pénzt kérve tőle. A férfi 2025. április 11. napján az esti órákban megjelent a sértettnél, majd pénzt kért tőle – tájékoztatta hírportálunkat a Szolnoki Járási Ügyészség.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A hölgy nem tudott készpénzt adni, ezért a gyanúsított a sértett mobiltelefonját kezdte el követelni tőle, miközben veréssel fenyegette a sértettet, illetőleg azzal, hogy a hölgy valamely családtagját fogja bántalmazni, amennyiben a készüléket a hölgy nem adja át részére. A fenyegetés hatására a nő átadta a telefont majd a férfi a házból távozott.

Ugyanezen az estén 2 órával később a férfi ismételten megjelent a hölgy ingatlanánál és az ingatlan kályhájának átadását követelte, miközben ismét veréssel fenyegette a nőt, amennyiben nem viheti azt magával. A hölgy a fenyegetés hatására engedte, hogy a férfi az ingatlanból a kályhát elszállítsa.

A történtek után 5 órával, a hajnali órákban a férfi újra megjelent a hölgy ingatlanánál, az udvarra a kerítésen bemászott, majd a nyitott bejárati ajtón keresztül bement a sértetthez. Ekkor a férfi a sértett mosógépének átadását kérte a nőtől, hogy azt értékesíthesse. A nő azonban ekkor az általa használt gondosóra segítségkérő gombját megnyomta, ami a riasztás aktiválásakor erőteljes hangot bocsátott ki. Ettől a férfi dühös lett, az ágyra lökte a sértettet és kiabálva számon kérte, illetőleg a fején meg is ütötte őt. Amikor az órán bejelentkezett egy segítő, hogy a riasztás okát megtudja, a férfi fenyegetése miatt a sértett azt válaszolta, hogy csak ráfeküdt az órára, így az tévesen lépett működésbe.

A beszélgetés befejezése után a rabló elvette a sértettől az órát, azt összetörte, majd azzal fenyegette meg a hölgyet, hogy a rágyújtatja a házát egy általa felbérelt személlyel amennyiben a sértett feljelentést tesz a történtek miatt, majd ezt követően a férfi távozott az ingatlanból.

A férfi bántalmazása következtében a hölgy 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A járási ügyészség azért indítványozta a - büntetett előéletű, a cselekmény elkövetését részben beismerő - férfi letartóztatását, mert a kiszabható büntetés nagyságára tekintettel fennáll szökésének, elrejtőzésének veszélye, illetőleg – mivel a sértettől már korábban is többször kért pénzt - fennáll a bűnismétlés veszélye is. Ezen túlmenően a gyanúsított a cselekmény elkövetését csak részben ismerte el. Így mivel a sértettet korábbról is ismerte, megalapozottan feltehető, hogy kényszerintézkedés hiányában a bizonyítást veszélyeztetné, valamint a sértettet megfélemlítené. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a gyanúsított letartóztatását elrendelte.