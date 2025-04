Sötét titok: kiderült, miért kellett két lakcímre bejelentkeznie a karcagi férfinak

Két lakcímre jelentkezett be, így mindkettőn árulhatta a drogot az a 25 éves férfi, akire a minap csaptak le a karcagi rendőrök és a Tisza MEKTO bevetési egysége. A megalapozott gyanú szerint több helyi lakosnak terített új pszichoaktív anyagot, köztük olyannak is, aki nem töltötte be a 18. életévét – olvasható a police.hu-n.

Egy 25 éves férfit fogtak el a karcagi rendőrök, aki a gyanú szerint két lakcíméről is árulta az új pszichoaktív anyagokat

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A rendőrök a dílert otthonában fogták el, majd előállították, és a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki 18. életévét be nem töltött személynek új pszichoaktív anyag kínálásával, átadásával elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett miatt.

Itt még nem ér véget a történet, ugyanis a férfinak kábítószer birtoklása vétség miatt is felelnie kell, mivel korábban egy rendőri intézkedésnél – szakértői vélemény alapján – kábítószert találtak nála.

A rendőrök őrizetbe vették a férfit, a bíróság elrendelte letartóztatását.