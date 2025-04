Szúrós szag és füst várta őket, az ajtó kinyitása mindenkiből stresszt váltott ki

A parancsnokhelyettes kiemelte, mindig az a kritikus pont, amikor a hozzátartozó megérkezik, hogy ő hogy tudja kezelni a helyzetet, milyen lelkiállapotban van, oda lehet-e engedni. – Itt most a helyszín nem engedte meg, hogy beengedjük, mert füst volt az épületben. Karcagról is érkezett még egy tűzoltó egység, mert szénmonoxid-szivárgásról is szó lehetett, velük együtt közösen végeztük a felderítést. A lakás egy osztott épület egyik lakása volt. A felderítés során az is kiderült, hogy van egy beépített padlástere is, oda is felmentünk, de a tűz oda nem terjedt át és a mellette lévő lakásra sem. A tűz alapterülete, igazából 3 négyzetméter volt. A nyílászárók jól szigeteltek, ezért a tűz kialudt magától, nem volt oxigén utánpótlása, csak nagy füst keletkezett. A tűz okát jelenleg is vizsgálja a katasztrófavédelem, amikor lezárul, akkor derül ki pontosan mi okozhatta a tüzet. Magam 13 éve vagyok tűzoltó, tapasztalatból már sejtem a tűz okát, de amíg nem zárul le a vizsgálat, nem bocsátkozom semmilyen találgatásba – szögezi le Csillag Ferenc.

A kisújszállásiak még kedden is döbbenten álltak a történtek előtt. Varga Józsefné nyugdíjas is hallott a halálesetről.

– Őszintén sajnálom a bácsit, nem ismertem, de azt hallottam egyedül élt, beteg volt. Egy nyugdíjas klub vezetőjeként én is tapasztalom, hogy az egyedül élő idősek sokszor magányosak is, hiszen családjuk távol van. Látom tagjainkon is, milyen sokat jelent nekik, hogy egy közösségbe járnak, tartják velünk a kapcsolatot akkor is, ha esetleg nem tudnak részt venni rendezvényeinken. Oda kell figyelni az egyedül élőkre! – hangsúlyozza a klubvezető.

– Bár itt a család gondoskodott a bácsiról, volt egy gondozónő, aki egyébként nagyon jó kapocs a család és a beteg, idős ember között. Kívánom, hogy mindenkinek legyen olyan hozzátartozója vagy ismerőse, aki figyel rá kellőképpen, mert ezek a magányos emberek sajnos sok veszélynek – tűzeset, füstmérgezés, otthoni balesetek, hiszen elég egy óvatlan mozdulat és máris kész a baj – vannak kitéve – hívta fel a figyelmet Varga Józsefné.