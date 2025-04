Sokkoló dolgot gyanítanak a helyiek, miután leszállt a mentőhelikopter az abonyi biciklis gázolás helyszínén

Súlyos közlekedési baleset történt 2025. április 19-én délután Abonyban, a Nyári Pál út és a Homok utca kereszteződésében. A rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint egy kerékpáros nő összeütközött egy személyautóval. A 19 éves fiatal nőt a mentők súlyos sérülésekkel kórházba szállították. A kerékpáros gázolás Abonyban rendkívüli indulatokat váltott ki az ott élőkből.

Mentőhelikopter is érkezett a kerékpáros gázolás helyszínére, de szerencsére nem kellett igénybe venni

Fotó: Beküldött

Az abonyi kerékpáros gázolás esete több kérdést is felvet

A helyszínelés idejére teljes útzár lépett életbe. A mentéshez mentőhelikopter is érkezett, de végül nem vették igénybe annak szállítókapacitását. A baleset körülményeit a Ceglédi Rendőrkapitányság vizsgálja.

A történtekről elsőként a közösségi média számolt be. A „Mi Abonyunk” Facebook-csoportban számos bejegyzés és komment jelent meg, amelyekből jól látszik, hogy a tragikus eset felkavarta a helyieket. Pro és kontra sok-sok vélemény érkezett. Többen a gyorshajtók felelősségét firtatták, mások a közlekedési morálról alkottak véleményt – nem mindig tényekre alapozva.

A hozzászólások között akadt, aki az autóvezetőt hibáztatta, míg mások szerint a kerékpáros hajtott fékezés nélkül a jármű elé. A viták közepette megszólalt egy hozzátartozó is, aki állítása szerint az autót vezető férfi vétlen volt, azt is írták. Sokkoló dolog is elhangzott, azt is írták, hogy nem ő volt a hibás, hiszen a fiatal 19 éves biciklis nő egy fék nélküli kerékpárral hajtott ki szabálytalanul az autó elé. A kommentháború ugyanakkor rávilágít arra is, mennyire fontos a higgadt tájékozódás és a tények tiszteletben tartása egy-egy ilyen eset kapcsán.