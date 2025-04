Szombat éjjel háromszor hallották az ijesztő hangot Szolnokon, az időpont és a helyszín is gyanús

Három lövésszerű hang dördült Szolnokon szombat éjjel – írták az egyik helyi ügyekkel foglalkozó közösségi médiás csoportban. Az illető a József Attila úton hallotta a dörrenéseket, és azt tudakolta, mások is észlelték-e a hangokat.

Rejtélyes hangokat hallottak éjszakai az egyik szolnoki utcán

Bár volt, aki poénra vette a kérdést, akadt olyan is, aki szerint nem kellene viccelődni az ilyen helyzetekkel. Egyes hozzászólók ésszerű magyarázatokat kerestek. Ilyen volt például az éjszakai katonai kiképzés. És akadt persze olyan is, aki szerint az időpont és a helyszín is nagyon gyanús, így ő a „főutcát versenypályának használó fiatalokat” sejti a hangok mögött.

Meglepetés egyik sem lenne, mindkettőre volt már példa Szolnokon...