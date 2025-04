Brutális bántalmazás Mezőtúron: lekötözték, majd ütötték-verték a hétéves kisfiút osztályársai – videóval

Borzalmas hír látott napvilágot a hét elején. A mezőtúri általános iskola egyik tanulóját, egy hétéves kisfiút ugyanis többször bántották, legutóbb pedig osztálytársai kikötözték őt egy padhoz és megverték. Óriási a felháborodás, a rendőrség nemrég közleményt adott ki a mezőtúri bántalmazás kapcsán.

Több gyermek is érintet a mezőtúri bántalmazásban, a rendőrség már intézkedett az ügyben

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

– Egy takarítónőtől, illetve az iskolatársainak a szüleitől tudtam meg, hogy lekötözték a gyerekemet egy padhoz és testnevelésóra után ütötték-verték – mesélt a történtekről a kisfiú édesapja, Fancsali László.

Voltak már előzményei a mezőtúri bántalmazásnak

Az apa szerint gyermekének osztálytársai korábban az ételébe beleköptek, sárral dobálták meg őt, illetve a kabátját is elvették. Ő maga próbált segítséget kérni a tanároktól, mindhiába, a bántalmazók ugyanis még nem töltötték be 14. életévüket, így nem büntethetőek. Az apa ezt ezt követően fordult a rendőrséghez.

– A két járőr felhívta a bűnügyi osztályvezetőt, aki azt mondta, hogy tehetek nyugodtan feljelentést, de ezt két héten belül hivatalból ő szünteti majd meg, mivel az elkövető még csak kiskorú – nyilatkozta, majd hozzátette: a gyermekét azóta is folyamatosan bántják az intézményben, ahol rendszeresek a durva hangnemű fenyegetések is.

Többen is hasonló eset áldozatai lettek az iskolában

Nem Fancsali Lászlóék az egyetlenek, akik hasonlóval szembesültek az iskolában. Egy kislány édesanyja ugyanerről számolt be a riportban. Az elkövetők, mint mondják, itt is ugyanazok.

– Az én kislányom is ebbe az iskolába járt másfél évig, most már sikerült átvinnem egy másik, vidéki iskolába. Őt is folyamatosan bántották és csúfolták – mondta Bernát- Enyedi Beáta, a kislány édesanyja.

Az iskola az RTL megkeresésre közölte: az ügyben hatósági eljárás folyik, ezért nem adhatnak tájékoztatást.

A rendőrség közleményben reagált

A hétfői riportot követően a rendőrség kedd este közleményben reagált az esetre. Mint írják, az ügyben nyilatkozó férfi nem osztotta meg a riporterrel az ügy minden részletét, a történteket saját szemszögéből, a teljesség igénye nélkül adta elő – tájékoztatott a vármegyei rendőr-főkapitányság. Hozzátették: olyan eseményekről is beszámolt az említett megszólalás során, amelyeket korábban nem hozott a rendőrség tudomására, a rendőrség ezért a híradóban elhangzottak alapján újabb büntetőeljárást indított az eset körülményeinek tisztázása érdekében.