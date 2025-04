Sokan már tudni vélik, mi vezetett a súlyos szolnoki rollerbalesetekhez

Mint arról korábban hírportálunkon már több cikkben is beszámoltunk, múlt hét után hétfőn ismét rollerbaleset történt Szolnokon. Az esti órákban két rendőrautó érkezett a Tiszaparti sétány és a Szegedi István köz találkozásához. A kerékpárúton egy felborult rollert és kifröccsent vér is látható volt. Az eset kapcsán felkerestük a rendőrséget, akik válaszukban közölték: egy fiatalkorú lány bukott rollerével. A lány a balesetben súlyos sérüléseket szenvedett. A hírt nem sokkal később az Országos Mentőszolgálat sajtóosztálya is megerősítette.

Több rollerbaleset is történt az elmúlt napokban Szolnokon, melyek valósággal sokkolták a lakosságot

Fotó: Nagy Balázs

Rollerbalesetek: sokan betiltanák az elektromos járgányt

A hétfő esti cikkünk Facebook-posztja alá számos hozzászólás, vélemény érkezett az eset, illetve összességében az elektromos rollerek kapcsán. A legtöbbek véleménye egyértelmű: az eszköz veszélyes, így nem lenne helye a városban, a járdán legalábbis semmiképpen. Néhányan azonban kiemelték: nem csak a roller maga a probléma, hanem egyfajta helyi sajátosság is: Szolnok közlekedési kultúrája, pontosabban annak hiánya, illetve a gépet használó.

A probléma itt az, hogy a városban nincs közlekedési kultúra. Nem csak rollerrel, kerékpárral, gyalogosan, autóval mindenhogyan értve. Kezdjük ott, hogy a vasútállomáson a peronon annyi kultúra sincs, hogy engedjenek leszállni a vonatról. Gyalogosok simán kilépnek a bicikli útra úgy, hogy szét sem néznek. Az Agórával szembeni parkolóban illetve a Baross utcánánál rendszerint ráállnak a zebrára vagy fittyet sem hánynak az elsőbbségadás táblára. A Szapáry-n, ahol egy buszmegállót kell kerüljek, természetesen rendszeresen a kerékpárúton beszélgetnek. Nem az eszköz a hibás hanem aki használja

– vélekedett egyikük.

Több más hozzászóló eközben jogosítvány meglétéhez kötné az elektromos roller használatát.

„Jogosítványhoz kötném a használatát. Nem emberi erővel hajtott jármű esetében is jelenleg így működik. Még a segédmotorkerékpárhoz is kell jogsi. Ez sokmindent megoldana. Számonkérhetőséget, felelősségrevonhatóságot. 14 éves életkortól engedném a használatát. Orvosi alkalmassági, KRESZ -és forgalmi vizsga, mert mehet közúton is. Akinek nem tetszik, az mehet emberi erővel hajtott rolleren” – írta az egyik hozzászóló.