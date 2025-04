Titokzatos ütközés az átjáróban, a Szolnok felé száguldó vonatok elé repült a letört sorompó

A szerda reggel érdekesen indult Monorierdőn, a vasútállomáson. Egy autós ugyanis letörte a vasúti sorompót - tájékoztatott a közösségi oldalon Borbás Viktor polgármester. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az átjárót most különösen nagy óvatossággal közelítsék meg, hiszen a megszokotthoz képest veszélyesebb lehet az átkelés. A történtek miatt a rendőröket, és a MÁV illetékeseit is értesítették.

A közzétett fotón az látszik, hogy a letört sorompó az átjáróban hever a síneken.

A sorompó rongálásának pontos körülményeit még vizsgálják.