Pokoli tűz pusztított egy szolnoki utcában, rettenetes szag terjengett, éjfekete füst gomolygott az állomás felé

Frissítés

A tüzet a nagy erőkkel kivonuló városi hivatásos tűzoltók megfékezték. A rajok az utómunkálatokat végzik.

Nem sokkal vasárnap délután három óra előtt érkezett a hír: óriási fütöt jelentettek Szolnokon, a vasútállomás közeléből.

A hatalmas füstoszlopot több olvasónk is jelezte. Volt olyan is, aki hozzátette: a füst rendkívül erős szaghatással jár, melyet még a szolnoki vasútállomáson is érezni.

Erős szag és füst terjed a vasútállomás környékén

Fotó: Beküldött

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy nagyjából ötven négyzetméteres istálló Szolnokon, a Fácán utcában. Az épületben körbálák is tüzet fogtak. A vármegyeszékhely több egysége vonult az esethez, a rajok négy vízsugárral oltják a lángokat.