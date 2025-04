A gyerekek rémülten rohantak szüleikhez, hogy valami rettenetes dolog történik a szolnoki istállóban

– Mit mondjak magának?! Nem akarok semmit mondani! Amit kellett, már közöltem a tűzoltókkal – mondta hírportálunknak keserűen az az asszony, akinek az istállója vasárnap égett le. A tűz Szolnokon, a Fácán utcában keletkezett, menthetetlenné téve az ingatlant.

A Fácán utcában keletkezett tűz Szolnokon, vasárnap délután

Fotó: Mészáros János

Az asszony – nevét nem árulta el – annyit azért elmondott, hogy sokan élnek a portán, közülük a gyerekek vették észre, hogy lángol az istálló. Abban szerencsére különösebb értéket nem tároltak, de a nő szerint ennek ellenére is nagyon megijedtek. Ráadásul így is jelentős a káruk, mivel az épületet szerinte le kell majd bontaniuk. Hozzátette, rejtély, hogyan ütött ki a tűz.

Ötven négyzetméteres épületet pusztított el a tűz Szolnokon

Ami biztos, hogy ez vasárnap kora délután történt. Mint beszámoltunk, egy nagyjából ötven négyzetméteres istállóban harapóztak el a lángok. Az épületben körbálák is voltak, melyek szintén tüzet fogtak. Aligha meglepő módon így hatalmas füstoszlop képződött, amelyet több olvasónk is észrevett. Volt olyan is, aki jelezte, a füst rettenetes szaghatással járt, amelyet még a vasútállomáson is érezni lehetett. Az esethez szolnoki tűzoltók több egysége sietett ki, és négy vízsugárral kezdték meg az oltást.

A hatalmas füst mellett erős szag is terjed a szolnoki vasútállomás környékén

Beküldött fotó

Ezt hamar be is fejezték – a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint fél négy tájékán már az utómunkálatokat végezték a háznál. Délután négy órai ottjártunkra pedig már azzal is végeztek. A helyszínre érve épp az utolsó esetkocsi pakolt össze, és hagyta el a Fácán utcán, egy rendőrautó kíséretében.

Ami viszont maradt, az a szerencsétlenül járt család elcsigázottsága. További kérdéseinket megelőzendő, az egyik férfi be is húzta a kapuajtót. A családtagok a tűz és a mentési munkák nyomán törmelékkel borított, sarassá vált udvarra telepedtek. És hallgatagon próbálták emésztgetni a történteket. Nekik háttal még ott füstölgött a leégett tetejű, elüszkösödött épület maradványa.