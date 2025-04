Egész éjjel szivárgott a gáz, hajszálon múlt egy mindent romba döntő robbanás Zagyvarékason

A vádirat szerint a – fél évig letartóztatásban, majd további 8 hónapig bűnügyi felügyeletben lévő – férfi 2023. szeptember 22. napjáról 23. napjára virradó éjszaka ittas állapotban megjelent a vele egy hónappal azelőtt szakító élettársa zagyvarékasi családi házánál. A férfi a ház udvarára a kerítésen át bemászott, a teraszon található elektromos szekrényben lévő áramvédelmi kapcsolót lekapcsolta, majd a házba bement, abból a célból, hogy azt felrobbantsa – részletezte az ügyet dr. Lánczi Rajmund, a Szolnok Járási Ügyészség helyettes sajtószóviője.

Ezt a gázcsövet törte el a férfi

Forrás: Magyarország Ügyészsége

A behatoló úgy tudta, hogy a ház éppen üres, azonban ott aludt egy – a házon a tulajdonos megbízásából éppen felújítási munkákat végző – munkásember, aki a zajokra felébredt.

A házban tartózkodó férfi – az áramtalanítás miatti sötétben – nem ismerte fel az általa korábbról ismert behatolót, és vele dulakodni kezdett, melynek során a gyanúsított egy ismeretlen eszközzel mellkason, illetőleg lapockatájékon többször megszúrta a sértettet.

A dulakodás közben a felújítást végző férfi a gyanúsítottat végül felismerte, és közölte vele, hogy hagyjon fel cselekményével, mert ismerik egymást, melynek hatására az elkövető a bántalmazást abbahagyta, majd felszólította a sértettet, hogy hagyja el az ingatlant.

Miután a sértett távozott az ingatlanból, az elkövető egyedül maradt, visszament a házba, és a konyhában a tűzhely és gázcsap közötti gégecsövet a helyéről letörte, melynek következtében a nyitott gázcsapon keresztül a lakóépületbe a gáz szivárogni kezdett. A férfi ezután távozott az ingatlanból.

A vádirat szerint a gázszivárgást a másnap reggel budapesti munkahelyéről hazaérkező volt élettárs észlelte, és értesítette a hatóságokat. A gáz mintegy 7 órán keresztül szivágrott, mely miatt emberi élet, emberek testi épsége és jelentős anyagi javak is veszélyeztetve voltak. A robbanás veszélye is fennállt, melynek bekövetkezése esetén kialakuló égés közvetlenül és közvetve is átterjedhetett volna mind a szomszédos lakóingatlanokra, mind a férfi volt élettársának ingatlanán lévő éghető anyagú egyéb építményekre is. A hölgy jelzése következtében a további gázszivárgást a helyszínre érkező tűzoltók szüntették meg.

A gyanúsított bántalmazása következtében az ingatlanban tartózkodó férfi 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett el.

A helyettes sajtószóvivő hozzátette: az ügyészség vádiratában szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a férfival szemben, azzal, hogy a bíróság a kiszabott büntetésbe számítsa be a vádlott által előzetes fogvatartásban töltött időt. Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság hivatott dönteni.