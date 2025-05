Vérlázító 3 órája

A kislány túl kicsi volt hozzá, hogy tudja, apja szinte élet-halál harcot vív értük a 4-esen

Egy kisbabájával utazó férfi nyugalmát zavarta meg egy ismeretlen autós, aki előbb veszélyesen manőverezett, majd meg is állította őt. Az apára támadt sofőr nemcsak szidalmazott, de az autót is ütlegelni kezdte, pont ott, ahol a gyermek aludt. Az esetről videófelvétel is készült, melyet a közelmúltban hoztak nyilvánosságra.

Egy hétköznapi autóút rémálommá vált egy kisgyermekes családfő számára. Az apára támadt sofőr előbb veszélyes előzési manőverekkel hozta feszült helyzetbe a családot, majd megállásra kényszerítette őket. A férfi állítása szerint a támadó nemcsak kiabált, hanem ütötte az autót, és azt az ablakot sem kímélte, amely mögött a kilenc hónapos baba aludt. A fedélzeti kamera mindent rögzített, amit a családfő a Budapesti Autósok szerkesztőségének továbbított, és további részletekről is beszámolt. Az apára támadt sofőr vérlázító cselekedete borzolta a kedélyeket a térségben

Forrás: Képernyőkép / Youtube Az apára támadt sofőr megállásra kényszerítette a családfőt Február 23-án délután egy édesapa kilenc hónapos kislányával utazott a 4-es főúton, Üllő felől Monor irányába, az eset azonban csak most kapott nagy nyilvánosságot. Elmondása szerint a megengedett 80 km/h-s sebességgel haladt, majd a lakott területhez érve lassított 50-re. Ekkor bukkant fel mögötte egy fekete Renault, amely láthatóan egyre ingerültebb vezetési stílust vett fel, előzési szándékot azonban nem jelzett. A Monor vége táblához érve a sofőr hirtelen kivágódott, hangos dudálással megelőzte őket, és ideges szavakat intézett a családfő irányába. Mivel ezeket nem tudta kivenni az édesapa, így két reflektor villantással jelezte neki, hogy nem artikulált kellőképpen. Ezt rögtön büntetőfékezéssel hálálta meg az agresszív autós, melynek hatására az édesapának erősen fékeznie kellett. Nem érte be ennyivel a támadó A férfi elmondása szerint az előzés után a sofőr nem hagyta annyiban a dolgot. Röviddel később ismét hirtelen fékezésre kényszerítette őt. Ekkor az apuka kézmozdulattal jelezte, hogy a járművét fedélzeti kamera rögzíti. Ezután jobbra indexelt, hogy a közelben lévő benzinkútnál félreálljon, mivel attól tartott, hogy a hirtelen manőverek felébresztik a hátsó ülésen alvó kisbabát. A támadó autós azonban tovább követte őt, lehúzódott az út jobb oldalára és megállt. A családfő ekkor haladt volna tovább a kanyarodó sávon keresztül, ám a másik sofőr elé vágott, és ezzel megakadályozta, hogy besoroljon. Egyértelművé vált, hogy nem pusztán közlekedési nézeteltérésről van szó, a helyzet személyes konfliktussá fajult. Többször megütötte az autót és a biztonság kedvéért még azt az ablakot is, ahol a baba utazott — nyilatkozta a vétlen sofőr a Budapesti Autósok hírportálának.

Az eset azonban ezzel sem zárult le Miután a kislány végül nem ébredt fel a körülötte kialakult veszélyes ámokfutás hatására, az apuka folytatta az útját. A fekete Renault először úgy tűnt, hogy túltette magát a helyzeten. Azonban ez csak a látszat volt. Újabb konfrontációra került sor, ahol a felbődült sofőr testi bántalmazásokról szóló fenyegetéseket intézett a családfő irányába. Lassított és jelezte a gyors eszmecsere szándékát, aminek eleget tettem, mert ha másodjára is megállít, akkor újra veszélyeztetni fog engem, a babát és másokat — mesélte az agressziót elszenvedő édesapa a hírportálnak. Miután kiszállt, a fekete Renault sofőrje elárulta problémáját. Úgy vélte, az édesapa túl lassan ment előtte a korábbi útszakaszon, és miután békésen megelőzte, és szép napot kívánt neki, azt az édesapa villogással viszonozta. Mint azonban azt már korábban megtudhattuk a családfőtől, teljesen más forgatókönyv játszódott le percekkel korábban. Az ideges sofőr megfenyegette az édesapát A beszélgetés közben a férfi megnézte autóját, hogy az ütlegelés következtében keletkezett-e kár benne. Szerencsére ez nem így történt, de az ingerült autósnak jelezte, hogy mindent felvett a fedélzeti kamera, miután lassú közlekedéssel vádolta. Természetesen nem volt igazam, ekkor mutattam meg neki a kamerát, hogy integessen a nézőknek. Integetés helyett kilátásba helyezte az árokba való átmozgatásomat ha még egy szót szólok — zárta sorait a Budapesti Autósok olvasója, mellékelve a vérlázító felvételt. A videóból tisztán kivehető: több büntetőfékezés,

agresszív beszélgetés,

és veszélyes manőverek.

