Rettenetes oka volt, hogy mindig ugyanaz a pár ember jelent meg egy szolnoki beépítetlen területen

A megalapozott gyanú szerint a 26 éves férfi Szolnokon, 2022 és 2023 nyara között rendszeresen értékesített kábító hatású anyagot olyan szolnoki lakosok részére, akik azt továbbértékesítették. A gyanúsított által árult „kristály” fantázianevű szer súlya alkalmanként az 1 kilogrammot, hatóanyag-tartalma pedig a különösen jelentős mennyiséget is elérte.

Öt kábítószer-kereskedő letartóztatását indítványozta a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség

A férfi ezen kívül 2024-től rendszeresen értékesített kábító hatású anyagot a most őrizetbe vett gyanúsított társai, egy apa és három fia részére is, akik a kábító hatású szereket egymással együttműködve továbbértékesítették Szolnokon, a Felső Szandai réten lévő bevásárlóközpontban, de értékesítettek a lakóhelyükön is szolnoki és környékbeli, így Törökszentmiklóson, vagy Kiskunhalason lakó személyeknek.

A négy férfi folyamatosan egyeztetett a náluk jelentkező vásárlókkal a szükséges kábító hatású anyag áráról, mennyiségéről, illetőleg az egymásnak adott utasítások alapján az éppen ráérő társuk vette elő a lakóhelyük közelében lévő beépítetlen területen elrejtett, továbbértékesítés céljából megvásárolt anyagokból a szükséges mennyiséget.

Az eljárásban a rendőrség kilenc, mintegy 354.000.000 forint értékű ingatlant vett zár alá, továbbá lefoglalt egy 3 millió forint értékű üzletrészt, kettő, összesen 130.000.000 forint értékű gépjárművet, mintegy 500 gramm aranyékszert és több mint 6.000.000 forint készpénzt.

Az ügyészség szerint a cselekmények kiemelkedő tárgyi súlyára, jellegére, a kiszabható büntetés nagyságára (5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés, egy gyanúsított vonatkozásában a halmazati szabályok szerint kiszabható 5 évtől 25 évig, vagy életfogytig terjedő szabadságvesztés), a gyanúsítottak szökésétől, elrejtőzésétől alappal tartani lehet.

Kiemelte az ügyészség, hogy az eljárás jelenlegi szakaszában fennáll a bizonyítás megnehezítésének veszélye, illetve arra tekintettel, hogy a gyanúsítottak a bűncselekmények elkövetéséből éltek, a bűnismétlés veszélye is. A bíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását, azt azonban a gyanúsítottak és a védők nem vették tudomásul, végleges döntést így a Szolnoki Törvényszék fog hozni.