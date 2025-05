Forgalommal szemben száguldoztak a rendőröknek hajtó bűnözők, akik nőket kényszerítettek prostitúcióra

Több mint egy évvel ezelőtt kezdett nyomozni a KR NNI Emberkereskedelem Elleni Osztálya egy olyan, vérségi alapon szerveződött Heves vármegyei csoport ellen, melynek tagjai 2018-tól nőket futtattak hazánkban, valamint Németországban – olvasható a police.hu-n.

Emberkereskedelem miatt folytat büntetőeljárást két Heves vármegyei család ellen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda

Forrás: Police.hu

A gyanú szerint a két család férfi tagjai kiszolgáltatott helyzetben élő fiatal nőket vettek rá prostitúcióra azzal, hogy kiemelt jövedelmet ígértek nekik. A futtatók és a lányok között eleinte érzelmi kötődés is volt, így a nők a férfiak kérésére mentek bele a prostitúcióba. Általában Berlinbe szállították őket, ahol meghatározták számukra, hogy pontosan hol kell az utcán a tevékenységet folytatniuk, illetve mennyiért milyen szolgáltatásokat kell végezniük. Így a napi bevételük a 600-700 eurót is elérte. A nőket, a gyanú szerint, egy idő után már erőszakkal és fenyegetéssel tudták csak rávenni a szexuális munkavégzésre. A bevételüket szinte teljes egészében elvették tőlük, a beszedett pénzt saját megélhetésükre fordították. Voltak olyan sértettek is, akiket Magyarországon, általában Budapesten dolgoztattak, illetve az egyik főút mellett. A rendőrök ez idáig nyolc sértettet azonosítottak.

A nyomozók első körben a csapat vezetőjét fogták el, egy Heves vármegyei családfőt. Még tavaly márciusban kattant kezén a bilincs, és azóta bűnügyi felügyelet alatt áll. Az eltelt egy évben a KR NNI munkatársai a férfi egyik fiáról, valamint annak bűntársairól is olyan bizonyítékokat szereztek be, amik megerősíthetik a bűnösségüket.

A tagok elfogására a KR NNI több hatóság bevonásával április 28-ára akciót szervezett, amiben közel száz rendőr vett részt. A nyomozókon túl a KR NNI bevetési egysége, a KR rendészeti állománya, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság KTA bevetési egysége és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tisza MEKTO bevetési egysége, valamint a Hevesi Rendőrkapitányság bűnügyes állománya is jelen volt.

A 22 éves N. Alexander Norbertet egy budapesti apartmanban fogták el a nyomozók, ahol az általa futtatott sértettel tartózkodott, míg a 23 éves N. József, illetve a 33 éves N. Renátó megkísérelte kivonni magát az intézkedés alól. Menekülésüknek a KR NNI bevetési egysége vetett véget az M3-as autópályán, amikor a gyanúsítottak az autópálya kivezetőjén a szembeforgalomba igyekeztek felhajtani. Elfogásukat megelőzően több rendőri jelzésre nem álltak meg, több rendőrautónak is nekimentek, és az általuk használt járművel számos közlekedési szabályt megszegtek, illetve veszélyeztették az arra közlekedőket. A menekülő jármű utasa – közvetlenül az elfogása előtt – több kábítószergyanús anyagot dobott ki a kocsiból, melyet a rendőrség lefoglalt. A nyomozók vizsgálják annak lehetőségét, hogy a menekülők kábítószer hatása alatt követték-e el cselekményüket.