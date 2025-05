Megszólalt a nótakirálynő, akinek autója alatt vesztette életét az érettségire készülő karcagi fiatal

Tragédia történt április 13-án este Kisújszálláson, a Kisújszállási út és a Vasút utca kereszteződésében, ahol egy autó elütött egy motorost. A fiatal a jármű alá szorult, a karcagi tűzoltókat riasztották, akik egy pneumatikus emelőpárna segítségével emelték ki a sérültet. A fiú életéért még kórházban is küzdöttek, de olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem tudták megmenteni. A karcagi motoros baleset kapcsán akkor még csak annyit lehetett tudni, hogy az autót egy 80 esztendős asszony vezette.

Egy érettségire készülő 19 esztendős fiú volt az áldozata a karcagi motoros balesetnek

Az eset kapcsán nemrég a Blikk közölt friss részleteket. Mint cikkükből kiderült, az autót, mely a fiú halálát okozta, a magyar nótakirálynő, Márkus Ica vezette, aki nyilatkozott is a lapnak. Az idén 81 éves asszony mögött számtalan rádió- és tévéfelvétel, valamint tucatnyi kiadott lemez és kazetta áll. A tündöklő karriert azonban most egy tragédia árnyékolta be.

Egy érettségire készülő fiú volt a karcagi motoros baleset áldozata

Az érettségire készülő, 19 éves P. Zoltán volt a tragédia áldozata. A karcagi fiatalember néhány barátjával együtt motorozott, amikor a nótaénekes elé fordult az autójával. A részletek tisztázása a rendőrség feladata, de az az egy biztos, hogy a fiatalember, aki egyébként a kora ellenére rutinos motoros volt, a kocsi alá csúszott, és olyan súlyosan megsérült, hogy nem sokkal később a kórházban életét vesztette.

A tragikus baleset után azonnal beindultak a találgatások, miszerint az énekesnek nem is volt jogosítványa, többször eltiltották a vezetéstől, illetve ittas is volt az eset idején. Márkus Ica azonban kategorikusan tagadta ezeket a vádakat.

– Két és fél millió kilométert vezettem le az elmúlt évtizedek során, a fellépéseimre mindig autóval mentem, s a legtöbbször késő éjjel értem haza. Soha nem ittam, sosem vették el a jogosítványomat, hiszen ez egyben azt is jelentette volna, hogy fel kell adnom a hivatásomat – mondta remegő hangon a lapnak, aki a baleset körülményeiről is beszélt saját szemszögéből megvizsgálva azt. Elmondása szerint a motoros körülbelül 15 méterrel azelőtt elesett, hogy az autójának csapódott volna.