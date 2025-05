A szirénázó mentőautó személyzete alig akart hinni a szemének, amikor utolérték az előttük haladó kocsit

Fokozottan figyelni kell a mentőautókra is azoknak, akik az utakon közlekednek. Ezt minden járművezető tudja. A legtöbben be is tartják, de sajnos mindig vannak kivételek.

Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

Mennyire figyelnek az autósok a megkülönböztetett jellel közlekedő mentőautókra? – kérdeztük a témával kapcsolatban az Országos Mentőszolgálat illetékeseit. Válaszukban kiemelték: a közlekedésben résztvevők többsége figyel és megfelelően reagál a megkülönböztetett jelzéssel közlekedő mentőgépjárművekkel szemben.

Legtöbben kitérnek a szirénázó járművek elől

– Kijelenthető, hogy a közlekedésben résztvevő gépjárművezetők nagyobb százaléka megfelelően viszonyul a megkülönböztető jelzéssel közlekedő mentőgépjárművek okozta – rendkívülinek mondható – közlekedési helyzetekhez – emelték ki a Kommunikációs és PR Osztály munkatársai. Hozzátették: kivételek persze mindig vannak.

Olyan is volt, hogy szándékosan hátráltatták a mentőautót

– Vannak olyanok is, akik különböző okok miatt nem tudják kezelni időben a kialakult közlekedési szituációkat, valamint meg kell említeni: olyanok is akadnak, akik szándékosan hátráltatják és/vagy zavarják a munkánkat – hangsúlyozták.

Mint a mentőszolgálat válaszából kiderült: ezzel együtt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében az elmúlt öt évben nem volt említésre méltó, ilyen jellegű baleset.