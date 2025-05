Hetekkel az esküvő után toppant be a férfi a házba, de már csak a nők rémült tekintetét látta

Különös kegyetlenséggel végzett mindenkivel

A nő úgy rettegett Buraitól, hogy gyógyulása után nem is mert hazamenni, egy ismerősénél húzta meg magát. De Burai megtalálta F.-éknál, és szeptember 13-án este aztán rajta is ütött a házon, hogy mint elhagyott férj, megtorolja sérelmét. Ekkor a felesége és annak kisgyermeke mellett még a szállásadó és két nő is a házban töltötte idejét. Burai senkinek sem kegyelmezett – baltával ütötte agyon egy kivétellel mindegyikőjüket. Az őrjöngő szadista szinte felismerhetetlenségig szétverte a nők fejét.

Feleségére például tizennégyszer sújtott le az éles szerszámmal

míg a nyolchónapos csecsemőt a brutális férfi a falhoz csapta, így repesztve meg annak koponyáját.

Editet – a feleségét – egyébként még össze is rugdosta, majd ugrált a testén. A helyszíni szemle során az is kiderült, hogy az első sebet minden áldozata a fején kapta, majd a földre zuhanó nőket már ott csapkodta a baltával Burai.

Hiába tagadott, meglett a perdöntő bizonyíték

A holttestekre rábukkanó szomszédasszony azonnal értesítette a rendőrséget. Az áldozatok névsorát átvizsgálva nem volt nehéz eljutni Buraihoz, akit néhány napon belül el is fogtak, kihallgatása során és a bíróságon azonban végig tagadott. A perdöntő bizonyíték végül a gyilkosságnál viselt ing lett. Ezt Burai öccsének kútjában találták meg úgy, hogy az ingbe rejtve rábukkantak a gyilkos fegyverre is. A helyszínen talált nyeles fésűről is kiderült, Buraié volt, ráadásul a férfi a gyilkosság időpontjára nem tudott semmilyen elfogadható alibit felmutatni.

Bár Burai elszántan védekezett az utolsó pillanatig, sorsát nem kerülhette el. Burai Árpádot, majdnem napra pontosan két évvel a gyilkosságok után, 1968. szeptember 4-én felakasztották.