Felháborodva várja a város, milyen büntetést kap a miklósi sírrongáló, akiről bizarr dolgot tudtak meg

A református és a katolikus temetőkben történtekről rengeteg fotó került fel az internetre és olyan közfelháborodást váltott ki, nem csak az érintettekből, de minden jóérzésű emberből, ami már-már a lincshangulatig fokozódott. Az első gondolata mindenkinek az volt, hogy a tettesek bizonyára vagánykodó, hormonoktól túlfűtött italozó, vagy egyéb szerhasználó fiatalok. Ezzel szemben a törökszentmiklósi sírrongálás feltételezett elkövetője bizrr módon egy felnőtt férfi.

Elfogták a törökszentmiklósi sírrongálás gyanúsítottját! A 35 éves férfi 22 rendbeli rongálásért felel!

Fotó: police.hu / Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség

Nem egy fiatalkorú volt a törökszentmiklósi sírrongálás elkövetője!

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr Főkapitányság közleményben tájékoztatott, hogy a törökszentmiklósi rendőrség május 8-án elfogta a sírrongálás gyanúsítottját, egy 35 éves férfit, akit összesen 22 rendbeli rongálás miatt hallgatnak ki. Az illetőt őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

Az egyelőre nem tudható, hogy a most elfogott férfi felelős-e a korábban elkövetett vandalizmus miatt is, de remélhetőleg az a tény, hogy végül rendőrkézre került és így várhatóan elnyeri méltó büntetését, visszatartó erő lesz azok számára is, akiknek – valamilyen érthetetlen okból – hasonló közösség- és törvényellenes ötlet fogan meg a fejében.

Mire számíthat a sírrongáló?

Most az egész város izgatottan várja, hogy milyen büntetést kap a kegyeletsértő vandál. Ez természetesen több dolog függvénye, mint ahogy az is óriási kérdés egyelőre, hogy a több tízmillió forintos kárt hogyan lehet az elkövetőn behajtani. Mindenesetre az előzetesen elmondható, hogy a sírrongálás a magyar Büntető Törvénykönyv (Btk.) szerint bűncselekmény, amelyet a „Köznyugalom elleni bűncselekmények” között szabályoznak.

A vonatkozó jogszabály szerint: (Btk. 228. § (1) bekezdés)

„Aki temetési helyet meggyaláz, vagy a halott emlékét egyébként megsérti, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Egy 22 rendbeli sírrongálás esetén – ha nincs előzetes büntetett előélet, és nem minősül különösen súlyosnak az eset –, letöltendő szabadságvesztés várható, jellemzően 2–5 év közötti tartamban. Ha azonban a rongálás különösen nagy kárt okozott, vagy fokozott kegyeletsértő jellege van, akkor 5 év fölé is mehet a kiszabott büntetés.

Tekintettel a több tízmillió forintos kárra és a fokozott kegyeletsértés elvitathatatlan voltára, lehet, hogy az elkövető hosszú évekig gondolkozhat majd a börtönben tetteinek súlyáról. Törökszentmiklós lakói pedig talán végre nyugodt szívvel mehetnek ezentúl virágot tenni elhunyt szeretteik sírjára.