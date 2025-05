Rémálomba illő történet 39 perce

Rémisztő dologgal szembesítette szüleit a jászsági férfi, aztán meg is mutatta, amiről beszélt

A Jászberényi Járási Ügyészség zsarolás, magánlaksértés bűntette, és rongálás vétsége miatt emelt vádat egy 28 éves jászapáti férfivel szemben, aki éveken keresztül fenyegetéssel és erőszakkal tartotta rettegésben a szüleit és szedte el a pénzüket – tájékoztatta hírportálunkat dr. Lánczi Rajmund, a Szolnok Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője. Ezt a fürdőszoba ajtót rongálta meg a férfi

Fotó: Magyarország Ügyészsége Mint írják, a vád szerint a férfi 2022 decembere és 2024 márciusa között napi rendszerességgel követelt a szüleitől pénzt azzal fenyegetve őket, hogy kárt okoz magában, ha nem adnak neki pénzt. Több alkalommal kisebb késsel meg is karcolta az alkarját és csuklóját. Azzal fenyegette szüleit, hogy rájuk gyújtja a házat A férfi azzal is fenyegette a szüleit, hogy megöli őket, rájuk gyújtja a házat, vagy annak berendezésében kárt tesz. Aztán meg is mutatta, amiről addig beszélt. A fentiek bizonyítására ugyanis belevágott a fürdőszobaajtóba, a villanyóra szekrénybe, betörte a szobaajtó üvegét, majd a fából készült szobaajtóba több alkalommal beleütött ököllel, és szétverte a postaládát. A férfi fenyegetései miatt a szülei havonta minimum 400 ezer forintot adtak át neki. A férfit a szülei 2023 márciusában kijelentették az ingatlanukból is, de ennek ellenére ő a szülei engedélye nélkül, akaratuk ellenére többször is bement oda, volt, hogy éjjel, és olyan is előfordult, hogy az egész éjszakát ott töltötte, és csak többszöri felszólításra ment el. Az ügyészség a vádiratában a férfivel szemben börtönbüntetés kiszabására, és közügyek gyakorlásától eltiltásra tett indítványt. Az ügyben a Jászberényi Járásbíróság hoz majd döntést.

