Majd kiesett a szolnoki író kezéből a kagyló, amikor meghallotta, ki van a vonal végén

– Írással foglalkozom, így csendes munkálkodás közben szólalt meg váratlanul a gépem mellett fekvő mobil. Első pillanatra alig fogtam fel, hogy miről van szó, s nagyon meglepődtem, hogy ki van a vonal végén. Ugyanis egy férfihang jelentkezett be azzal, hogy a Nemzeti Bank biztonsági osztályának munkatársaként észlelte, miszerint egy angliai kisvárosból feltörték a bankszámlámat. Ők hivatalból figyelik a bankoknál vezetett számlákat, így észlelték az eseményt. Elmondása szerint pénzmozgás eddig ugyan nem történt rajta, de javasolja, hogy a saját biztonságom érdekében haladéktalanul tegyem meg a szükséges óvintézkedéseket. Már ekkor sejtettem, hogy banki telefonos csalásról lehet szó – mesélte hírportálunknak a férfi.

Ma már számos, nem túl jóindulatú bűvésztrükkel is szembesíthet bennünket a világháló, többek között a banki telefonos csalással is

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Mint mondta, a nagyobb hitelesség érdekében saját, illetve a számlát feltörő, állítólag már körözött személy nevét is bemondta. Mindkettőből legalább féltucat van a legtöbb utcában. A férfi félig-meddig gyanútlanul feltett kérdésére végül azt a javaslatot kapta a vonal másik oldaláról, hogy haladéktalanul keresse fel a számlavezető bankot.

– Alig fejeztük be a beszélgetést, másik számról újra jelzett a mobil. A változatosság kedvéért most női hang azonosította magát, immár a számlavezető bank biztonsági munkatársaként. Szinte szó szerint darálta az előző szöveget, azzal a kiegészítéssel, hogy a gyorsabb ügyintézés, mihamarabbi biztonságom és az időnyerés érdekében akár ne is fáradjak be a bankba. Ő azonnal tud adni egy linket, amin keresztül helyből megtehetem az ügyben szükséges lépéseket – mondta.

Itt kezdett folyamatosan világítani a férfi fejében az eddig csak pislákoló képzeletbeli vörös lámpa. Kérte a hölgyet, hogy később jelentkezzen újra, majd a beszélgetést megszakítva felhívta a számlavezető bank általuk megadott valós segítségkérő számát. Ott pillanatokon belül kiderült a csalási kísérlet. Miután igazolta magát megnyugtatták, hogy eddig nem történt a számláján illegális pénzmozgás, egyben az is megtudta, hogy a Nemzeti Banknak semmi rálátása nincs más pénzintézetek számláira.