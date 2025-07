A rabosítás napján váratlanul óriási titkot vallott be a kislányát rejtegető mezőtúri nő

Rabosították szerdán a Mezőtúri Rendőrkapitányságon azt a helyi asszonyt, aki több mint egy évtizeden át rejtegette kislányát annak olasz édesapja elől – írta meg csütörtökön a Blikk. Mint a lap beszámolt, S. Klaudiát kiskorú veszélyeztetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki, mivel a Chantal Ildikó nevű gyermekét nem járatta iskolába. A nőtől DNS-, tenyér- és ujjlenyomatot vettek, és fotót is készítettek róla.

Chantal Ildikó rendőröknek mondta el, hogyan élt egy évtizeden át elszeparálva a mezőtúri házban

Fotó: Illusztráció / Getty Images

2011-ben tűnt el Klaudia és Chantal Ildikó, Mezőtúron bújkáltak

Mint hírportálunk is beszámolt, Klaudiát június közepén fogták el egy nemzetközi akció keretében. A nő még 2011-ben, az akkor csecsemő kislányával hagyta ott olasz férjét, Andrea Tonellót, aki Chantal édesapja. Eztán Mezőtúron, teljes izolációban éltek, egészen addig, míg a rendőrség nyomukra nem bukkant a városban.

Gyanúsítottként hallgatták ki az édesanyát

A Blikknek dr. Lichy József, a nő védőügyvédje azt mondta, Klaudiát most azzal vádolják, hogy veszélyeztette lánya szellemi és erkölcsi fejlődését. Kiemelte, annak idején az olasz hatóság az apának ítélte a gyermeket, amelynek Klaudia kétség kívül tudatosan nem tett eleget, ám erre emberileg volt képtelen. Anyaként nem tudott megválni gyermekétől.

Elmondta azt is, a kislány szeptembertől az általános iskola hatodik osztályától kezdheti meg tanulmányait. A tesztek bizonysága pedig az, hogy az anya rengeteget foglalkozott a kislánnyal.

A lap úgy tudja, a nyomozók számos tanút kihallgattak az ügyben, köztük Chantalt is, aki részletesen mesélt életéről a rendőröknek. Az olasz konzulátuson pedig tolmács segítségével édesapjával is találkozott.

Dr. Lichy József beszélt arról is, hogy mivel a gyerek csecsemőkora óta nem látta apját, ezek a – nagymamai házban lebonyolított – találkák feszélyezettek, de igyekeznek oldottabbá tenni. A kislány idegenkedik apjától, aki pedig látszólag nagyon igyekszik.

„Semmit nem bántam meg”

A kapitányság épülete előtt az édesanya is nyilatkozott a lapnak. És mint mondta, semmit nem bánt meg, és be is vallott valamit.

„Állok elébe a büntetőeljárásnak, újracsinálnám ötvenszer is. És a gyermekemet nem adom soha senkinek! Ezt neki is megígértem, mert ő kérte tőlem, hogy anya, ígérd meg, hogy soha nem adsz oda senkinek” – nyilatkozta Klaudia. Mint fogalmazott, a világon a legkegyetlenebb dolog, hogy egy anyát ilyen helyzetbe kényszerítenek. Szerinte minden valamirevaló anya hasonlóan cselekedett volna a helyében.