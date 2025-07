Találgatják a furcsa roncs titkát, amit az út menti erdőben találtak a helyiek – galériával

Nem mindennapi látvány fogadja a Jászladány és Jászkisér közötti útszakaszon közlekedőket. Egy magára hagyott autó hever ugyanis az út szélén teljesen összetörve. A jármű feltehetően egy fának csapódott, melynek következtében súlyosan megsérült és a légzsákjai is kinyíltak. A hónapok óta magára hagyott autóból már a motorral együtt a legtöbb mozdítható alkatrészt kiszerelték és elvitték a helyszínről. Nem a mostani az egyetlen elhagyatott roncs az út szélén, többről is beszámoltunk az elmúlt hónapokban.

Elhagyatott roncs látható az út szélén Jászladány és Jászkisér között

Fotó: Nagy Balázs

Elhagyatott roncs az út szélén? Nem egyedi eset!

A 32-es főút forgalmas csomópontjában, a zagyvarékasi körforgalom oldalában – feltehetően még most is – egy elhagyott autó már közel két hete áll. Hírportálunknak egyik olvasónk jelezte, hogy már az első alkalommal, amikor arra járt, gyanította, hogy valami nem stimmel a fehér kisautóval. Aztán azt látta, hogy a személyautó több mint tíz nap múlva még mindig ugyanott állt, orrával az árokban. A vezető oldali első ablak leengedve, azon át látni, hogy a légzsákok is kinyíltak. Valószínűleg ott mászhatott, vagy mászhattak ki a benne ülők az utolsó pillanatban, mielőtt elhagyták a járművet.

A 32-es főúton, Újszásznál is találtak arra haladók egy elhagyatott autót januárban. Akkor egy Audit hagyott hátra sofőrje. A buszmegállónál lévő autó kerekei gyorsan eltűntek a helyükről, egész egyszerűen lelopták róla. Az erről szóló poszt alatti hozzászólásokból kiderült, hogy a kerekek csak egy héttel azt követően tűntek el az autóról, miután azt először látták. Mindez azonban nem ment zavartalanul, a lopásnál ugyanis egy szemtanú rendőrt hívott a tettesre, aki viszont később visszatért a helyszínre és később ugyan, de mégiscsak megvalósította tervét.

Szintén néhány nappal korábban írtunk arról a sárga színű személyautóról, melyet Abony határában hagytak ott az út szélén. A jármű kerekeit itt is eltávolították, hátsó szélvédőjét betörték, ajtaját kinyitották, mely egyébként így belógott az útra, életveszélyes helyzeteket teremtve. A járműről eltávolították a rendszámát is.