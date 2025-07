Gyakori veszélyre hívja fel a figyelmet katasztrófavédelem

A katasztrófavédelem ismét felhívja a figyelmet egy gyakori veszélyforrásra, melyre ha megfelelően figyelünk, könnyen elkerülhetünk egy szörnyű tragédiát.

Érdemes időszakonként szakképzett villanyszerelővel felülvizsgálni otthonunk elektromos hálózatát, és szükség esetén intézkedni a javításról, hogy elkerüljük az épülettüzet

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Az épülettüzek egyik leggyakoribb kiváltó oka az elektromos hálózat, melyért annak alulméretezettsége is felelős lehet. Ez a hiba főképp a régebben épült ingatlanoknál jellemző, hiszen évtizedekkel ezelőtt sokkal kevesebb elektromos berendezést használtak egy háztartásban, és a hálózatot is ehhez méretezték. Sokan csak akkor veszik ezt észre, mikor felújítani kívánják otthonunkat, és új gépeket szerelnek be.

A nem lakhatás céljából használ épületekben is kötelező az időszakos felülvizsgálat. Fontos, hogy a létesítmény üzemeltetője a jogszabály által megszabott határidőn belül gondoskodjon a felülvizsgálatról. Ezt az üzemeltetőnek ehhez megfelelő végzettséggel rendelkező szakemberrel kell elvégeztetni, aki az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít.

A katasztrófavédelem elárulta: több esetben találkoztak a tűzoltók hanyagul elvégzett elektromos bekötésekkel, amelyek végül tűzhöz vezettek. Ezek között a legjellemzőbb hiba, amikor alumínium és réz vezetékeket kötnek össze. Ez a módszer nem biztosít kellően szoros csatlakozást, ráadásul a két anyag eltérő fizikai tulajdonságokkal rendelkezik és a közöttük kialakuló elektrokémiai korrózió miatt az ilyen „vegyes” vezetékek terhelés alatt túlmelegedhetnek és kigyulladhatnak.

Mit tehetünk, hogy elkerüljük épülettüzek okozta tragédiát?

A katasztrófavédelem több tanáccsal is ellátja a lakosokat, melyeket érdemes betartani.

Egy-egy felújítás előtt érdemes villanyszerelőt hívni, aki megállapítja, hogy az új háztartási gépek áramigényéhez szükséges-e az elektromos hálózat bővítése. Ha nem megfelelő, érdemes cserélni, ellenkező esetben a vezetékek, szerelvények a túlterheléstől átforrósodhatnak és tüzet okozhatnak.

A nem használt eszközöket – például hajvasalót, hajszárítót, telefontöltőt – ne hagyjuk konnektorba dugva, mert ezek még kikapcsolva is terhelik a hálózatot. Továbbá, ha elmegyünk otthonról, akkor elektromos eszköz ne legyen bekapcsolva, azt működés közben ne hagyjuk felügyelet nélkül.

Figyeljünk arra, hogy az elektromos vezetékek ne legyenek összetekerve, összegubancolva és ne pakoljunk rájuk semmit sem.

Nézzük át a vezetékeket, hogy ne legyenek megtörve, ne legyen sérült a szigetelésük. Ne használjunk sok elosztót vagy hosszabbítót, mert ezek is növelik a hálózat leterheltségét.

Legyen otthon füstérzékelő!

A füstérzékelő a tűz legelső, legkisebb jelére hangosan figyelmeztet, így időben és épségben ki tudunk menekülni az égő ingatlanból és azonnal tudjuk értesíteni a tűzoltókat, akik hamarabb kiérkezve még több értéket tudnak megmenteni. A füstérzékelő lehetőséget ad arra, hogy a kisebb, kezdeti stádiumban lévő tüzeket magunk is megfékezhessük. Az elektromos tüzeket tilos vízzel eloltani, ezért tartsunk otthon ABC porral oltó készüléket, amellyel bátran beavatkozhatunk. Már egy két kilogramm oltóanyag-tartalmú készülék is elegendő otthonunk biztonságához.