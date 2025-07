A világ legfurcsább bűnjelére bukkantak egy autóban, a tulajdonos el se hitte, mit lát az ülésen

A férfi a feltört autó esetét Abony nyilvános Facebook-csoportjában osztotta meg. A részletek megdöbbentőek, a tettes több bizarr nyomot hagyott hátra. Könnyen lehet, hogy az elkövető az év legfurcsább lopását vitte véghez.

A feltört autóból szinte mindent elvitt a tolvaj

Feltört autó Abonyban: érdekes dolgok maradtak a tettes után

Egy abonyi nyilvános csoportban osztotta meg a férfi a történteket, bízva abban, hogy akad szemtanú, aki további részletekkel tud szolgálni az esetről. Elmondása szerint ugyanis autóját július 19-én törték fel Abony egyik forgalmasabb utcájában, egy pékség melletti füves területen. A járműben a tulajdonos táskája volt, benne minden személyes iratával, amelyeket az elkövető magával vitt. A kocsiban váltóruha is volt, a tolvaj ezt is elvitte, még az alsóneműt sem hagyta hátra. Cserébe viszont saját ruhadarabjait, köztük talán a világ legfurcsább bűnjelét, egy alsónadrágot, valamint zoknit és papucsot felejtett az autóban. A nyomokat olvasva egyesek megdöbbentek. A sértett bejegyzéséből kiderül továbbá, hogy az értékek eltulajdonítása mellett az elkövető az autó kábeleiben is kárt tett.

— Egy közteres kamera van, amibe a barátom kapaszkodhat, hogy hátha az lencsevégre kapta a szituációt... — írta a sértett barátja, aki azt is megfogalmazta, hogy nem gondolták volna, hogy a Fő út előtt, fényes nappal ilyen megtörténhet.

Nyomoznak a hatóságok

A tulajdonos elmondása szerint, az esetet jelentette az illetékes rendőrkapitányságon. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztálya megerősítette, hogy az autó feltörését valóban bejelentették. Az ügyben ismeretlen tettes ellen, lopás miatt indult büntetőeljárás. További részletet azonban a nyomozás jelenlegi szakaszában nem fedhetnek fel.