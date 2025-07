Megviselte a ceglédi botrány a szülőket, egy anya döbbenten mesélt félelméről

Mint ahogyan arról hírportálunkon tájékoztattuk az olvasókat, gyermekpornográfia miatt került az Ausztrál Szövetségi Rendőrség figyelmébe az a ceglédi férfi, akinek tetteiről a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodához érkezett jelzés a külföldi hatóságoktól. Már korábban is a hatóságok látóterében volt a férfi, ugyanis 2021-ben hasonló cselekedetek miatt egy év börtönbüntetésre és három év felfüggesztettre ítélte a bíróság, amely időszak alatt ismét illegális tartalmakat gyűjtött be. Kiderült, hogy az elkövető tavaly április és június között több mint hússzor jelentkezett be egy „dark webes” gyermekpornóoldalra, ahonnan a tiltott tartalmakat le is töltötte.

A gyermekpornográfia miatt előállított férfi otthonában készített helyszíni fotó

Forrás: Police.hu

Az ausztrál hatóságok jelzését követően a magyar rendőrök azonnal cselekedtek, és július 15-én házkutatást tartottak otthonában, amely kitért mobiltelefonjára és más adathordozó eszközeire is. Ezután a férfit előállították, és őrizetbe vették, majd az ügyészség indítványozására letartóztatták. A gyanúsított beismerte tetteit. A helybéliek megdöbbentek az esetet olvasva, többen is dühös megjegyzéseket hagytak a megjelent hírek alatt.

Gyermekpornográfia botrány aggasztja a helyieket

Miután a ceglédi férfi tettei napvilágot láttak, a helyiek erős véleményeket fogalmaztak meg a közösségi oldalakon, egyesek még a gyanúsított nevének nyilvánosságra hozatalát is követelték. A mérhetetlen bosszúság és felháborodás mellett azonban a félelem is szerepet kapott, amelyről egy helyi lakos mesélt hírportálunknak. A hölgy elárulta, hogy a történtek kifejezetten aggasztják, hiszen ő maga is édesanya.

— Aggaszt, hogy ennyire a közelünkben van ez a dolog, és aggaszt az is, hogy nem fogom tudni soha, hogy beleestünk-e a csapdájába valaha — fejtette ki a hölgy. Hozzátette, tudja, hogy soha nem fog választ kapni a kérdésre, de szeretné tudni, hogyha volt közük akaratlanul is a férfihoz.

Megtudhattuk, hogy korábban gyermekével már megfordult azon a játszótéren, amelyhez a gyanúsított közel lakott. A férfit ugyan nem ismeri, de a képek alapján, amiket látott, a helyszínt úgy azonosította, hogy az nagy eséllyel a Boróka játszótér lehetett.