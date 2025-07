Nemzetközileg keresett bűnözőt fogtak Cegléden, a helyiek megtudták és megmutatták, hol élt

Az ausztrál hatóságok figyelmeztetése után a magyar rendőrség elfogott egy férfit gyermekpornográfia miatt, miután illegális tartalmakat töltött le és tárolt. A gyanúsított nem először került szembe az igazságszolgáltatással: 2021-ben hasonló bűncselekmények miatt egy év letöltendő börtönbüntetést, valamint három év felfüggesztett szabadságvesztést kapott.

A gyermekpornográfia miatt előállított gyanúsított egy játszótér közelében lakhatott

Fotó: Nagy Balázs

A jelek szerint azonban nem szakadt el a múltjától, ugyanis tavaly április és június között több mint hússzor jelentkezett be egy „dark webes” gyermekpornóoldalra, ahonnan további tiltott tartalmakat szerzett be. A férfit július 15-én fogták el a rendőrök, és a kihallgatása során beismerő vallomást tett. Az ügy megrázta a helyieket, több szülő attól tart, hogy gyermekeik is a férfi figyelmébe kerülhettek, aki, mint kiderült, egy játszótér közvetlen közelében lakott.

Gyermekpornográfia Cegléden: aggódnak a szülők

Hírportálunk korábban már beszámolt arról, hogy egy ceglédi édesanya megdöbbenéssel értesült az esetről. A nő különösen aggasztónak tartja a történteket, mivel elmondása szerint korábban többször is megfordultak azon a játszótéren, amely közvetlen közel van a férfi lakóhelyéhez.

– Aggaszt, hogy ennyire a közelünkben van ez a dolog, és aggaszt az, hogy nem fogom tudni soha, hogy bele estünk-e a csapdájába valaha, hisz a játszótéren voltunk már korábban, ahol lakik – nyilatkozta hírportálunknak az édesanya.

Kiderült, hogy melyik játszótér került fókuszba

– A kép alapján, amit a cikkhez csatoltak, az a buszmegállónál levő, emeletes háztömbök között elhelyezkedő, kisebb játszótér. Mellette egy kínai áruház van, közismert néven itt Boróka játszótérnek hívjuk – fedte fel a hölgy.

A ceglédi Boróka játszótér

Fotó: Nagy Balázs

A képen is látható, Boróka játszótérként ismert helyszín a város többszintes panelépületei között bújik meg. A helyiek elmondása szerint több kisgyermekes család fordul meg itt nap mint nap, így különösen nyugtalanító a tudat, hogy a közelben élt a férfi. A gyermekeknek kialakított park most csendesen és üresen áll. Egy ideig még biztosan felkavaró lesz a lakosok számára az eset, azonban a férfi elfogása és felelősségre vonása mindenképp sokat segít a történtek feldolgozásában.