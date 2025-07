Holttestet találtak egy mezőtúri házban, a szomszédok szerint éjjel 11 után szörnyű dolog történt – videóval, galériával

Borzasztó tragédia rázta meg Mezőtúrt vasárnap hajnalban: halálos lakástűz miatt vesztette életét egy ember egy Borsó utcai ingatlanban. A szomszédok elmondása szerint a férfi ittas állapotban tért haza, valószínűleg dohányzás közben elaludhatott. A tűzoltók gyorsan eloltották a tüzet, de már nem tudtak segíteni rajta...

Halálos lakástűz Mezőtúron: egy férfi vesztette életét a kis házban

Fotó: Mészáros János

Még nem tisztázottak a halálos lakástűz körülményei

Mint arról korábban beszámoltunk, vasárnap hajnalban riasztották a tűzoltókat Mezőtúrra, miután a Borsó utcai ház ablakán sűrű füst kezdett ömleni. A katasztrófavédelem közlése szerint a lángokat gyorsan megfékezték, de egy ember életét már nem tudták megmenteni, akire az épület másik helyiségében találtak rá, a mentők erőfeszítései ellenére sem sikerült újraéleszteni.

A tragédia részleteiről a környékbeliek beszéltek hírportálunknak.

– Este 11 körül ért haza, akkor még hallottam is a hangját – mondta az egyik szomszéd. – Körülbelül fél órával később már itt voltak a tűzoltók, mentők, mindenki. Addigra már valami történhetett.

A kigyulladt ingatlanban nem volt áram, sem fűtés, a körülmények rendezetlenek voltak

Fotó: Mészáros János

Azt is elmondták, hogy a férfi egyedül élt, sem villany, sem fűtés nem volt az ingatlanban, és a körülmények is rendezetlenek voltak. A helyiek szerint az ötven év körüli férfi gyakran ivott, és azon az estén is ittas állapotban tért haza.

– Kijöttem a kutyámhoz, és hallottam, hogy hangoskodnak az utcán, össze is szidtam őket – folytatta egy utcabeli. – Ő ott morgott valamit magában. Nem sokkal később már csak azt láttam, hogy jönnek a tűzoltók...

Valószínűleg rágyújthatott, majd elaludt

A tűz az egyik szobában keletkezett, de az áldozat a másik helyiségben volt, ahová a füst így is eljutott. A szomszédok szerint az ablak csak bukóra volt nyitva, nem volt légmozgás, emiatt a férfi feltehetően füstmérgezést kapott.

Valószínűleg rágyújtott, majd elaludt, a cigaretta okozhatta a tüzet

– tette hozzá egy szomszéd, aki azt is elmondta, hogy a férfi korábban a közelben, a Törökszentmiklóson dolgozott, de úgy tudja, hogy az alkoholproblémái miatt elküldték.

– Reggel hat körül vitték el a holttestét a mentők. A két tűzoltóautó, a mentősök és a rendőrség éjjel fél 12 és 12 óra között érkeztek. Mindenki próbált segíteni, de már nem lehetett – emlékezett vissza az egyik szemtanú.