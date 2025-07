Többeket kitelepítettek, mutatjuk, hogyan tört ki az extrém tűz, ami Jászladányon pusztított

Kigyulladt egy traktor szerda délután Jászladányon, egy Kossuth Lajos úti ingatlan udvarán. A lángok egy közeli szalmakazlat és egy lakóházat is veszélyeztettek, illetve a jármű közelében lévő szalmát is meggyújtották. A jászberényi hivatásos és a jászkiséri önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral avatkoztak be – tájékoztatta hírportálunkat a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság.

Egy traktor kapott lángra egy Kossuth Lajos úti ingatlan udvarán

Forrás: Jászberény HTP

A munkálatok idejére a szomszédos épületet tíz ember hagyta el, a tűzoltóknak köszönhetően azonban az otthonukra nem terjedt át a tűz, így később visszatérhettek.