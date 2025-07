A sofőrök még megpróbáltak hazajutni, de a történtek után ez már lehetetlen volt

Gyakoriak a közúti ellenőrzések országos és helyi szinten is: Cegléden az elmúlt időszakban volt példa drónos megfigyelésekre, de finn módszeres ellenőrzésre is. Július 8-án is számos sofőr zárta napját drága bírsággal és több büntetőponttal. Mutatjuk, hogy miért!

Videó is készült a ceglédi ellenőrzésekről

Forrás: részlet a rendőrség videójából

Közúti ellenőrzés: akcióban a ceglédi rendőrök

Az említett napon a Ceglédi Rendőrkapitányság munkatársainak figyelmének egy része a Jászberényi és a Széchenyi utak kereszteződésére terelődött, ahol korábban már drónos megfigyelést is tartottak. A lámpával ellátott kereszteződésnél a hatóság munkatársai azt figyelték meg, hogy a sofőrök eleget tesznek-e a piros jelzésnek.

A Pest vármegyei rendőrség oldalának tájékoztatása szerint, az akcióban 11 sofőrt állítottak elő, miután a közlekedést szabályozó lámpa piros jelzését figyelmen kívül hagyták, és áthajtottak alatta. Ennek eredményeként mindegyikükre 80 ezer forintos bírságot állapítottak meg, és 8 büntetőpontot is kaptak mutatványuknak köszönhetően.

Ezen felül 8 olyan autós is volt, akik nem kapcsolták be biztonsági övüket. Egy autós ráadásul december óta járta az utakat lejárt forgalmi engedéllyel, így a rendőrök ellenük is felléptek.

Videón a szabálytalanul közlekedők

A rendőrség a piros jelzést semmibe néző sofőrök mutatványait videóra vette, amelyen jól látható, ahogyan egyes autósok szinte egymás után haladnak át a lámpa alatt. Bár biztosan nem örültek a kiszabott büntetéseknek az autósok, a felvétel jól tükrözi, hogy azok megállapítása indokolt volt a szakaszon.