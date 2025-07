Az éjszaka történtek után óriási rendőrségi razziát tartottak a ceglédi négysávoson

A rendőrség több időpontban, és helyszínen végzett sebességmérést Cegléden. Minderről, pontosabban a sebességmérő autókról fotót is készített egy közlekedő, melyet július 12-én a Facebook-on is megosztott. A reakciók nem maradtak el. A ceglédiek - olykor kicsit erősen - véleményt formáltak a rendőrségi sebességmérésekről. A hozzászólásokból kiderül, hogy sokan ellenzik a hatóságok jelenlétét, bár vannak olyanok is, akik támogatják az ellenőrzéseket.

Sebességmérést tartottak a hatóságok Cegléden

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Sebességmérés okozott nézeteltéréseket

A szóban forgó fotó a város tűzoltósága előtt készült. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai megerősítették, hogy aznap a Ceglédi Rendőrkapitányság sebességellenőrzést tartott a helyszínen, a város egyik legforgalmasabb, 4 sávos útján.

Bár egyesek csupán a bírságokat látják az ellenőrzések mögött, többen is hangot adtak annak, hogy igenis szükséges a hatóságok jelenléte az utakon.

— Nagyon helyes többször kellene és több felé! — javasolta egy helybéli. Mások szerint ez csupán azokat a sofőröket zavarja, akik nem tartják be a szabályokat, hiszen ha nincs indok, nincs büntetés sem. — Be kell tartani a szabályokat! Nem kell háborogni. Végzik a dolgukat! — fogalmazta meg álláspontját egy másik ceglédi.

Gyakran ellenőrzik a közlekedőket

— A közlekedési ellenőrzések folyamatosak az országban. Különböző helyszínen, időpontokban történnek és célja lehet általános, vagy célirányos. Az ellenőrzések során amennyiben kollégáink szabálytalanságot tapasztalnak, a jogszabályban előírt szankciókat alkalmazzák — tájékoztatott a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Július 4-én például az éjszakai órákban tartottak finn módszeres ellenőrzést. Ennek a lényege, hogy több előre kiválasztott helyszínen, több rendőrrel, egyidejűleg, nagyon rövid idő alatt szűrik célirányosan a gépjárművezetőket. A rendőrség tájékoztatása szerint ezúttal az ittas sofőrökön volt a fókusz, illetve a közúti balesetek megelőzésén.