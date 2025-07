Hatalmas lángok miatt zárták le a szolnoki elkerülőt, egy teljes gyümölcsössel is végzett a tűzvihar

Kedden négy szabadtéri tűzben összesen ötven hektárnyi terület égett le Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében – kaptuk a tájékoztatást a Jász-Nagykun-Szolnok-Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól, de Cegléd határában is akadt munkájuk a tűzoltóknak.

A keddi szabadtéri tűzesetek egyike a tiszaföldvári volt, ahol hét hektáron égett a tarló

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, Rákóczifalva és Kengyel között huszonöt hektáron lángolt a tarló, a nádas és a gyümölcsös aljnövényzete.

Túrkeve külterületén három hektáron gyulladt ki ősgyepes terület, a tűz egy nádasba is belekapott. A helyszínen a mezőtúri hivatásos és a kisújszállási önkormányzati tűzoltók két vízsugárral avatkoztak be.

Tiszaföldvár is nehéz helyzetbe került. Ott tizenkét hektáron búzatarló, hat darab körbála, illetve az erdősáv és a fasor is égett kedd délután. A tűz az erős szélben gyorsan terjedt, olykor a város felé is. A lángokat a kunszentmártoni és a szolnoki hivatásos, valamint a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, hat vízsugárral fékezték meg, munkájukat egy erőgéppel segítették.

A délutánt nehezítette, hogy Szolnoknál a 4-es számú főút mellett hét hektáron kapott lángra az aljnövényzet, ráadásul a területen nagyobb mennyiségű autógumi is volt, amely szintén kigyulladt. A tüzet a szolnoki, kunszentmártoni és mezőtúri hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett négy vízsugárral oltották el. A beavatkozás idejére a 4-es számú főút érintett szakaszát egy időre lezárták, majd pedig egy sávra korlátozták a forgalmat.

Cegléden egy helyszínen annyi hektáron pusztított a tűz, mint a Jászkunságban összesen. Kedden délután ugyanis kigyulladt a száraz fű és a tarló Cegléd közelében, a 4-es főút és a 4609-es út közötti területen. A tűz egy elhagyatott gyümölcsöst és szalmakazlakat is elért, sőt, a lábon álló kukoricát is veszélyeztette. A lángok mintegy ötven hektárt érintettek. A ceglédi hivatásos tűzoltók azonnal megkezdték az oltást, hozzájuk pedig több egység is csatlakozott. A beavatkozást a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.