Rengeteg mindent felemésztettek a szabadtéri tüzek pusztító lángjai

Brutális statisztikát osztott meg a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Idén eddig már 6300 szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat, melynek során összesen 36 ember sérült meg, és mintegy 60 millió négyzetméternyi terület égett le.

Egy hónap leforgása alatt mintegy 2343 szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Brutálisak károk a szabadtéri tűzeseteknél

Már a látvány is sokkolja azokat, akik szemtanúi lesznek egy ilyen brutális tűzesetnek, de lehet nem is gondolnánk, milyen következményei lehetnek a szabadtéri tűzeseteknek. A lángok martalékában fontos természeti értékek semmisülnek meg, károk keletkeznek az agráriumban, sőt, a tűz gyakran az épített környezetre is átterjed.

Egy hónap leforgása alatt mintegy 2343 szabadtéri tűz keletkezett, ezek közül 353 az agráriumot is érintette. Továbbá, 82 helyen 5400 bála égett, de 13 traktor, 17 bálázó, 20 kombájn és 4 egyéb mezőgazdasági vontató is kigyulladt. 58 alkalommal gabonatáblában csaptak fel a lángok, 693 hektáron megsemmisült a termény. 118 helyen, összesen 709 hektáron a tarló égett.

Órási lángok – az év eddigi legnagyobb szabadtéri tüze pusztított Bács-Kiskun Vámregyében

A legnagyobb mezőgazdaságot érintő tűz július 4-én este Bácsborsód külterületén pusztított. A pénteken felcsapó lángok négyszáz hektárnyi lábon álló gabonát emésztettek fel. A füstfelhő harminc kilométerről is látszott, hatalmas szél pedig még nehezítette is a tűzoltók munkáját. A tűz miatt négyes riasztási fokozatot (a második legmagasabb) rendeltek el. Az oltásban 64 tűzoltó 18 járművel vett részt, a munkálatokat négy erőgéppel és három lajtoskocsival segítették.

Lángoló Jászkunság

Az elmúlt hetekben sajnos vármegyénket sem kímélték a szabadtéri tüzek. Szinte minden napra jutott munka a jászkunsági tűzoltó egységeknek.

Mindent elborított a tűz Tiszatenyőnél

Július 1-jén érkezett a hír szerkesztőségünkbe: a hét első napján összesen tizenhárom szabadtéri tűz történt vármegyénkben, ezekben összesen 93 hektár vált a lángok martalékává. Csak Tiszatenyő határában összesen ötvenöt hektáron égett a száraz fű és a búza, a nagy szél még nehezítette is az oltási munkálatokat – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.