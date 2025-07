Tűzoltók jelentek meg kedd este egy kunszenti házban, azonnal menekülnie kellett a családnak

Megszólalt a szén-monoxid-érzékelő kedd este Kunszentmártonban, egy Csongrádi úti családi házban. A jelzésnek köszönhetően a lakók időben szellőztetni kezdtek, kimentek az udvarra és nem szenvedtek mérgezést – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Szén-monoxid-érzékelő mentette meg egy kunszentmártoni család életét

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

A kunszentmártoni hivatásos tűzoltók még nyitott nyílászárók mellett is kimutatták a halálos gáz koncentrációját és megállapították, hogy a fürdőszobában működő átfolyós vízmelegítő okozta a problémát, ezért értesítették a gázszolgáltatót és a kéményseprőipari szervet. A házban élő öt ember otthonában maradhatott.

A szén-monoxid nyáron is veszélyt jelent, ugyanis a nagy melegben a kémények huzathatása csökken, és így az égéstermék visszaáramolhat. De tragédia most sem történt az érzékelőnek köszönhetően. Egy ilyen készülék a halálos gáz legkisebb mennyiségére is jelez, így a bent tartózkodók azonnal megkezdhetik a szellőztetést és értesíthetik a tűzoltókat; valamint elkerülhetik a sérülést. Egy szén-monoxid-érzékelő csupán néhány ezer forintért megvásárolható, cserébe évekre garantálja otthonunk biztonságát. Fontos, hogy minden olyan ingatlanban legyen szén-monoxid-érzékelő, ahol nyílt égésterű berendezés üzemel. A katasztrófavédelem az érzékelők pozitív és negatív listájával segít a megfelelő készülék kiválasztásában.