Az esti fürdésnek ijesztő hang vetett véget

Jelzett a szén-monoxid-érzékelő csütörtök este Jászfényszaruban, egy Árvíz úti ingatlanban, tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Ismét életeket mentett a szén-monoxid-érzékelő

Fotó: Illusztráció / Getty Images

A lakók fürdéshez készülődtek, és a meleg víz megnyitását követően, az átfolyós vízmelegítő bekapcsolásakor lépett működésbe az érzékelő, ám ennek köszönhetően senki sem szenvedett mérgezést. A település önkéntes tűzoltói érkeztek először a helyszínre, akik áramtalanították az ingatlant és elzárták a gázt. Ezután érkeztek meg a jászberényi hivatásos tűzoltók, akik műszerükkel igazolták, hogy a vízmelegítőtől származik a szén-monoxid.

A katasztrófavédelemi kifejezetten felhívja a figyelmet az érzékelő használatára

A szén-monoxid nyáron is veszélyt jelent, ugyanis a nagy melegben a kémények huzathatása csökken, és így az égéstermék visszaáramolhat. De tragédia most sem történt az érzékelőnek köszönhetően. Egy ilyen készülék a halálos gáz legkisebb mennyiségére is jelez, így a bent tartózkodók azonnal megkezdhetik a szellőztetést és értesíthetik a tűzoltókat; valamint elkerülhetik a sérülést. Egy szén-monoxid-érzékelő csupán néhány ezer forintért megvásárolható, cserébe évekre garantálja otthonunk biztonságát. Fontos, hogy minden olyan ingatlanban legyen szén-monoxid-érzékelő, ahol nyílt égésterű berendezés üzemel. A katasztrófavédelem az érzékelők pozitív és negatív listájával segít a megfelelő készülék kiválasztásában.