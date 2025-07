Félelmetes ismétlődés: tűz pusztította el az épületet, amely a szombaton kigyulladt Árkád helyén állt

„Tűzoltók szirénája ébresztette a szolnokiakat (...) hajnalban. A város szívében a Centrum Áruház épületéből sűrű, fekete füst gomolygott a magasba” – ezt akár most szombaton is írhattuk volna, pedig e sorok 1969-ben jelentek meg a Szolnok Megyei Néplapban. És közös a helyszín is: a szolnoki Árkád, amelynek szó szerinti hűlt helyén egykor patinás épület állt. Az egykori Nerfeld-palota sorsa persze nem hasonlítható össze az utódéval, mivel a lakóházat ezúttal szerencsére elkerülte a tűz, a korabelit viszont menthetetlenül tönkretették a lángok.

Tűzben égett le a szolnoki Árkád helyén egykor állt Nerfeld-palota

Fotó: Facebook/Verseghy Ferenc Könyvtár

Szolnok egyik patinás épülete volt a Nerfeld-palota

A Nerfeld-palotát még idősebb Nerfeld Ferenc fűszerkereskedő építtette közel száz éve, a Szapáry és a Gorove utca sarkán. Mint az Új Néplap később beszámolt, a neobarokk stílusú épület kivitelezése nem volt „könnyű szülés”, közterület-foglalás költségei miatt még húsz évvel később is ment a huzavona Nerfeld özvegye és a város között. Végül 1929-re megépült, homlokzatához pedig egy rejtélyes női alak története is tartozik, amelyről ebben a cikkünkben írtunk.

A földszinten elegáns üzletek, az emeleten lakások kaptak helyet a Nerfeld-palotában

Verseghy Ferenc Könyvtár

Az épület a háború utáni államosításig a Nerfeld család tulajdona volt. A kétszintes ház emeletein lakások, földszintjén elegáns üzletek kaptak helyet. A békebeli hangulatot árasztó boltok helyét idővel államosított butikok vették át.

A leégett ház helyén épült a mai szolnoki Árkád

Az épület sorsa azon a bizonyos 1969. április 11-i éjszakán pecsételődött meg. Az egyik irodában égve maradt egy hősugárzó, amely lángba borította a házat. Mint a Néplap korabeli tudósítása beszámolt, a lakók és az ott dolgozók álmukból felriadva menekültek az épületből. Az eset annyira megdöbbentő volt, hogy sokan csak azért buszoztak be Szolnokra a környező településekről, hogy a saját szemükkel győződjenek meg a látványról.

A Nerfeld-ház

Fotó: Verseghy Ferenc Könyvtár

Noha a földszinti állami üzletet ért károk már kezdetben felbecsülhetetlennek látszottak, bizakodni még lehetett, hogy a Nerfeld-palota túléli a súlyos tüzet – már aznap volt villany, víz és gáz az épületben. Utóbb kiderült, hogy az épület menthetetlenül megsérült a tűzben, évekig felállványozva, letakarva állt, míg végül 1982-ben lebontották. Helyén Deák László tervei alapján épült meg a mai Árkád.