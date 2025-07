Egyre csak nő a szolnoki tömegbunyó gyanúsítottjainak száma, három ember letartóztatását kezdeményezték

Szerda délelőttig kilenc embert hallgatott ki gyanúsítottként a rendőrség garázdaság bűntett megalapozott gyanúja miatt – közölte hírportálunk érdeklődésére a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság a múlt pénteki, szolnoki balhé kapcsán.

Kilencre nőtt a Mentetlenen történt szolnoki balhé gyanúsítottjainak száma

Fotó: Kiss János / Forrás: Új Néplap archívum

Szolnoki balhé: három gyanúsított letartóztatását kezdeményezte a rendőrség

Mint megtudtuk, a kilenc gyanúsított egyike terhére a garázdaságon kívül súlyos testi sértés bűntett, egy további gyanúsított terhére pedig testi sértés bűntett kísérlete róható. A nyomozó hatóság eddig három terheltet vett őrizetbe, akiknek kezdeményezték letartóztatását. További információt a nyomozás érdekeire tekintettel nem közölhető.

Szétverték a bulit

Ismert, múlt pénteken Szolnok Mentetlen nevű részén lévő szórakozóhelyen tört ki iszonyatos verekedés. A konfliktust eddigi ismereteink szerint az okozta, hogy egy társaságot létszámkorlát miatt nem engedtek be az ottani buliba, ahol az ismert zenész, Missh adott koncertet. Erre válaszul a csapat székekkel, lapátokkal, baseballütőkkel felszerelkezve tört be. A támadók szétverték a helyszínt, odabent csupa vér volt minden, az eset nyomán hárman kórházba kerültek. A súlyos támadásról videófelvétel is készült.

Tisztázni akarják a helyiek a polgármester viszonyát a támadókkal

Az azóta országos méretűvé dagadó üggyel a Magyar Nemzet is foglalkozott. A lap azt írta, a támadáshoz köze lehet egy számos bűncselekménnyel összefüggésbe hozott szolnoki családnak. A botrány hullámai közben már Szolnok polgármesterének bokáját is csapdossák. Mint a Magyar Nemzet közölte, Györfi Mihály szoros kapcsolatban állhat a fenti családdal. A városvezető és a család viszonyának tisztázását eközben felhívásban követelik a helyiek.

A lap szerint ezzel párhuzamosan a polgármester úgy akarja elhárítani magáról a felelősséget, hogy nyílt levelet írt a belügyminiszternek. Abban gyakorlatilag Pintér Sándort és a rendőrséget okolta a kialakult helyzetért.