Felemésztik a lángok Szolnok emblematikus épületeit, furcsa közös vonása van az eseteknek

Furkó Kálmán megsemmisült dódzsója

Fotó: Kiss János / Forrás: Új Néplap archívum

Noha a rendőrök mindeddig nem leltek a feltételezett gyújtogatók nyomára, jó hír is van az ügyben. Hétfőn jelentették be, hogy Furkó Kálmán egykori edzőterme helyett hazánkban egyedülálló karateközpontot hoznak létre Szolnokon.

Leégett az Evezős Csárda

De szintén hamuvá vált Szolnok egy másik, szimbolikus épülete, az Evezős Csárda is. Erről még májusban számoltunk be. A sok Szolnokon és másutt lakó kedvenc éttermének számító Evezősnek a konyhája gyulladt ki egy olajsütő miatt. De a tűz hamarosan átterjedt további helyiségekre is, míg délelőttre már kiderült, a tűzoltók erőfeszítései ellenére menthetetlen az épület.

Tűzoltók küzdelme a szolnoki Evezős Csárda épületének megmentésért 2025. május 13-án

Fotó: Mészáros János / Forrás: Új Néplap archívum

Szerencsére az étterem sorsában is jutott öröm az ürömre. A csárda pusztulása annyira megdöbbentette a helyieket, hogy még aznap összefogás jött létre az Evezősért. Vendéglátóhelyek sora jelentette be, hogy támogatják az éttermet és dolgozóit, és azóta kiderült az is, hogy az Evezős Csárda hamarosan újjáépül. Jelenleg a papírmunkáknál tart az építkezés.