Az egyik legismertebb krimiíró könyve alapján öltek meg két embert Jászberényben

Megdöbbentő kép fogadta a helyszínelőket a bűntett helyszínén. Valamennyi helyiség feldúlva, az áldozatok mellett feszítővas, kések és minden, minden csupa vér volt. A falakon, a plafonon, a függönyökön, mindenütt vérfoltok tarkították a házat. A házat felforgatták, de ennek ellenére találtak arany nyakláncot és egyéb értékes tárgyakat, ami már az első pillanatban kérdésessé tette a rablógyilkosság tényét. A vádemelés után megkezdődött a Taczman-per.

A hírhedt Taczman-per közel húsz évvel ezelőtt vette kezdetét dr. Pongrácz Zsolt bírói tanácsa előtt

Forrás: ÚN Archív

A nyomozást három fő verzió szerint indították meg a sértettek életkörülményeinek feltérképezését követően. Legelőször a rablógyilkosságra gondoltak a lakás feldúlása miatt. Erősíthette ezt, hogy a helybéliek vagyonos embernek tartották a fogathajtó, lótenyésztéssel foglalkozó, mozgássérült id. Taczman Eleket. A rablógyilkosság ellen szólt, hogy a lakásba roncsolás nélkül jutottak be az elkövetők, illetve a kutatás is igencsak felületes volt. Olyan tárgyakat találtak, amely egy tényleges rablótámadás esetén nem maradt volna a házban.

Arra is gondoltak, hogy bosszú vagy leszámolás lehetett az öldöklés indoka. Ezt erősítette, hogy az idősebb Taczman Eleket a feltárt körülmények szerint nehezen összeférhető embernek ismerték, akinek sok haragosa is volt. Bonyolította az ügyet, hogy a ház egyik helyiségét albérletbe is kiadták. Az albérlők között voltak külföldiek és büntetett előéletűek is. Ezt a verziót az elkövetés brutalitása tette kétségessé, ami a gyilkosban dúló indulat egyértelmű jele volt.

A harmadik verzió az volt, hogy a sértettek családi körülményei vezethettek a cselekményekhez. A sértetteken ejtett nagy mennyiségű sérülés, és az egyik áldozat kínzása is ezt erősítette.

Id. Taczman Elek fiát a sikeres fogathajtó temetése utáni napon, a nyomozás tizedik napján hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették. A sorozatos kihallgatások és egyéb tanúvallomásokat követően pedig a harminchetedik napon a 21 éves fiú barátját, a tizenhét éves P.T.-t hallgatták ki gyanúsítottként, majd őt is őrizetbe vették. Ez a fiatalkorú igazolt eleinte megdönthetetlennek látszó alibit az áldozat fiának T.E.-nek. A folytatódó kihallgatások és nyomozás során kiderült, hogy az elkövetéshez használt eszközöket és az akkor hordott ruhát a Zagyva és Tarna folyók összefolyásától nem messze egy zsilipnél rejtették el. Ott egy elszenesedett baseball ütőt is találtak a nyomozók. A bizonyítékokat szerették volna elégetni az elkövetők.