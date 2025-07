Kollégái próbálták megvédeni a betegtől az orvost, miután ő fontos hírt közölt a nővel

Tavaly a február 7-e egy teljesen átlagos napként indult a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben. Az esti órákban azonban minden a feje tetejére állt. Este kilenc óra után, a mentősök egy 27 éves zagyvarékasi nőt szállítottak a kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályára, ahol megállapították, a hölgynél gyógyszermérgezés veszélye áll fenn. Ellátását azonnal megkezdték, melynek alkalmával a szakorvosok közölték a vádlottal, hogy további ellátás céljából éjszakára az intézményben kell maradnia, és onnan nem távozhat el. A fiatal nőnek ez egyáltalán nem tetszett, melynek igen nyomatékosan jelét is adta. A végkifejlet végül testi sértés lett. Az eset részletiről és annak utóéletéről a Szolnoki Járási Ügyészség tájékoztatta hírportálunkat.

A testi sértés során a támadást ért orvos szemüvege is eltört

Forrás: Szolnoki Járási Ügyészség (a képet az ügyben eljáró nyomozó hatóság készítette)

A szolnoki kórházban történt testi sértés

Miután a beteget tájékoztatták arról, hogy állapota miatt be kell feküdnie a sürgősségi osztályra, a nő kiabálni és ellenkezni kezdett az őt ellátó egészségügyi személyzettel.

Az ápolók értesítették az osztály műszakvezető szakorvosát, aki megpróbált beszélni a nővel. Tájékoztatta, hogy állapota miatt nem hagyhatja el a kórházat, valamint az orvos – azért, hogy megakadályozza a beteg távozását – magához vette a nő ruháit tartalmazó zsákot. Valószínűleg az orvos ezen tette váltotta ki a vádlott indulatos reakcióját, amely végül tettlegességhez vezetett, hiszen ekkor megfogta a szakorvos bal kezét, ujjait hátrafeszítette, majd egy alkalommal hasba is rúgta, továbbá megcsikarta és megütötte az arcát. Ennek következtében a sértett szemüvege is leesett, egyik lencséje kiesett, és ráadásul el is tört.

A vádlott támadását több ápoló és két beteghordó próbálta megfékezni, de nem sok sikerrel. A vádlott az egyik ápolót szintén megütötte. Végül a beteget sikerült lefogni, és az ágyhoz kötözni, aki még ekkor is agresszíven lépet fel az őt gyógyítani szándékozó személyzettel szemben.

A Szolnoki Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat

A támadás során a beteget ellátó szakorvos nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, a megütött ápoló nem sérült meg, a szemüveg megrongálásával a vádlott 70.000 forint kárt okozott.