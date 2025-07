Balhé a diszkóban 3 órája

Az ügyészség indítványozta, de a bíróság nem tartóztatja le a szolnoki tömegverekedés három gyanúsítottját

Az ügyészség letartóztatást kért, a bíróság viszont nem látta indokoltnak. Egyelőre ez a mérlege a tömegverekedésnek Szolnokon, mely július 25-én este robbant ki a Mentetlen nevű városrészben. Egy szórakozóhelyről indult a balhé, amelynek végén székek és ásók is előkerültek. A verekedésről készült videók azóta is terjednek, a rendőrség pedig már 9 embert is kihallgatott.

A Szolnok Járási Ügyészség súlyos vádak – többek között csoportosan, felfegyverkezve, nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés – miatt három szolnoki férfi letartóztatását indítványozta. A tömegverekedés Szolnokon a Mentetlen elnevezésű városrészben történt július 25-én este. A gyanúsítottak - akik testvérek - egy helyi szórakozóhelyen rendezett eseményen keveredtek erőszakos konfliktusba. A tömegverekedés Szolnokon még július 25-én történt. A rendőrség azóta 9 embert hallgatott ki, és kezdeményezte 3 férfi előzetes letartóztatását, ezt azonban a bíró nem rendelte el

Fotó: Képernyőfotó / TikTok.com Az ügyészség közlése szerint a 32, 38 és 44 éves testvérek közül a két idősebb férfi 2025. július 25-én éjfél körül érkezett meg egy szolnoki szórakozóhelyre, ahol jegyvásárláshoz kötött, zenés rendezvényt tartottak. Mivel a helyszínen időközben betelt a maximálisan engedélyezett létszám, a biztonsági szolgálat már nem engedett be több látogatót. Hajnali fél egykor a két férfi szóváltásba keveredett a biztonsági őrökkel, akik nem engedték be őket a rendezvényre. A vita hamar tettlegességig fajult: a 38 éves férfi nagy erővel arcon ütötte az egyik biztonsági őrt, akinek az ütés következtében eltört az orra. Amikor a kollégái megpróbálták lefogni a támadót, bátyja is közbelépett, és ököllel arcon ütötte az egyik biztonsági alkalmazottat. A biztonságiak végül földre vitték a két férfit és értesítették a rendőrséget. A helyzet azonban tovább súlyosbodott: A rendőrség kiérkezése előtt azonban a testvérpár helyszínen lévő ismerősei és családtagjai telefonon értesítették a gyanúsítottak további hozzátartozóit, ismerőseit, akik azonnal a helyszínre érkeztek. Ezen mintegy 30-40 fős társaság tagjai között volt a két férfi 32 éves öccse is, aki a helyszínre érkezésekor kezében egy hosszú nyelű ásót tartva odalépett a testvéreit a földön tartó biztonsági őrökhöz, és az ásóval nagy erővel a biztonsági őrök feje irányába ütést indított, ami azonban nem érte el a célzott személyeket, mert az ásót a férfi háta mögött álló - ezidáig ismeretlenül maradt -személy lefogta. A dulakodás közben a legidősebb testvér kiszabadult a biztonságiak fogásából, elvette öccsétől az ásót, és újra támadásba lendült. A biztonsági személyzet a jelentős túlerő láttán visszavonult a szórakozóhely személyzeti helyiségébe, de a feldühödött csoport – az ásót újra kézbe vevő legfiatalabb testvérrel az élen – utánuk rontott. A helyiségben székeket és ablakokat törtek be, italos üvegekkel dobálóztak.

A garázda cselekmények hatására a szórakozóhelyen pánik tört ki, a vendégek menekülni kezdtek. A rendőrség kiérkezése vetett véget az eseményeknek. A három testvér tagadja a bűncselekmény elkövetését, egyikük sem tett részletes vallomást. A legidősebb gyanúsított férfi többszörösen büntetett előéletű, Legutóbb zsarolás bűntette miatt, mint visszaesőt 2 év 8 hónap börtönre ítélték, mely büntetéséből 2021. áprilisában szabadult, jelenleg a Budapest XIX. Kerületi Rendőrkapitányságon súlyos testi sértés bűntette miatt van ellene folyamatban büntetőeljárás. Az ügyészség szerint fennáll a veszélye annak, hogy a férfiak elrejtőznének vagy befolyásolnák a még ki nem hallgatott tanúkat, így a letartóztatásukat indítványozták. Az ügyben eddig kilenc személyt hallgattak ki gyanúsítottként. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a három férfi letartóztatást nem rendelte el, mivel bár megalapozottnak látta a gyanút, nem találta indokoltnak az előzetes kényszerintézkedést. Az ügyészség fellebbezett a döntés ellen.

