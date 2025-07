Így nézett ki az óriási tűz, hőkamerás és drónfelvételek mutatják, hogyan száguldott végig a tájon

Csütörtökön összesen nyolc szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat vármegyénkben, a leégett területek nagysága pedig meghaladta a 87 hektárt. A nap első felében Kisújszállásnál egy hektár, Kunszentmárton-Kungyalunál pedig 8 ezer négyzetméter vált a lángok martalékává.

A lángok háromezer négyzetméteren gyújtották fel a jármű körül a tarlót

Forrás: Jász Drón

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatta hírportálunkat arról, hogy Túrkeve határában egyszerre két tűz is égett. A várostól északkeletre, Kisújszállás irányában egy lekaszált legelő égett 30 hektáron. A tüzet a mezőtúri, a karcagi és a szolnoki hivatásos, a kisújszállási önkormányzati, valamint a túrkevei önkéntes tűzoltók négy vízsugárral fékezték meg. Mindeközben a várostól délkeletre, Dévaványa felé húsz hektár ősgyep és harminc hektár tarló kapott lángra. Itt a mezőtúri, a karcagi és a püspökladányi hivatásos, illetve a túrkevei önkéntes tűzoltók avatkoztak be. A katasztrófavédelem drónja is segítette a felderítést és a tűzfészkek felkutatását.

A szabadtéri tüzekben fontos természeti értékek semmisülnek meg, károk keletkeznek az agráriumban, sőt, a tűz gyakran az épített környezetre is átterjedhet. A tüzek megelőzése érdekében a katasztrófavédelem mindenkit arra kér, hogy ne gyújtson tüzet a szabadban. Ott se égessék most el a zöldhulladékot, ahol azt az önkormányzat egyébként engedi.

Az utóbbi időben sokszor keletkezett tűz mezőgazdasági munkálatok közben is, ezért fontos, hogy a gazdák rendszeresen olajozzák, zsírozzák a munkagépek forgó, súrlódó alkatrészeit, mert a felforrósodott részek könnyen meggyújtják a munka közben rájuk rakódott növényi törmeléket és ezzel az egész gabonatáblát. Érdemes időnként betakarítás közben megállni és a munkagépet megtisztítani a rárakódott olajsártól és növényektől.

A leégett terület hőtérképe, melyen jól látszanak még az izzó foltok

Forrás: Jász Drón

Senki ne dobjon el parázsló cigarettacsikket, mezőgazdasági munkagépek vezetőfülkéjében, gabonatáblán, vagy amellett senki ne gyújtson rá. Az elmúlt napokban volt csapadék térségünkben, azonban a lágyszárú vegetáció teljesen kiszáradt, esőzés után is éppen olyan tűzveszélyes, mint a csapadék előtt volt.