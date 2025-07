Ismert zenész koncertjén tört ki a szolnoki tömegverekedés, rendkívüli posztot írt a balhéról

Mint hírportálunk szombaton beszámolt, jókora balhé törte derékba egy péntek esti murit a jászkunsági vármegyeszékhelyen. A tömegverekedés Szolnokon, egy Mentetlenen lévő szórakozóhelyen történt. A brutális dúlásról videófelvétel is készült, a Szolnoki Rendőrkapitányság pedig csoportosan elkövetett garázdaság miatt nyomozásba kezdett.

Verekedés Szolnokon: Missht is mélyen érintette a koncertjén kitört balhé

Fotó: Facebook.com / MisshMusic

Arról már korábban is hírek keringtek, hogy létszámkorlát miatt nem engedtek belépni egyeseket a buliba, és ez vezethetett a balhéhoz. Hogy telt ház volt a szolnoki előadáson, persze nem csoda annak tükrében, hogy az országosan ismert rapper, Missh lépett fel aznap este Szolnokon. A zenésznek jelenleg 669 ezer feliratkozója van Youtube-on. Instagramon 259 ezren, Facebookon 198 ezren követik, zenéi milliós nézettséggel futnak.

Tömegverekedés Szolnokon: megszólalt Missh is

A szolnoki esetről az előadó még melegében megosztotta véleményét közösségi oldalán.

A rendőrök még helyszínelnek, nagy balhé volt a szórakozóhelyen, abba kellett hagyjuk a fellépést. Pedig nagyon vártuk

– írta Missh még a hazafelé úton.

A rapper megköszönte mindenkinek a részvételt, mint írta, ők jól vannak, ugyanakkor többet nem szívesen tenné ki ilyen helyzetnek sem magát, sem zenésztársait.

A dolog pikantéria, hogy Missh – polgári nevén Demeter Mihály – maga is többször keveredett botrányba pályafutása során. Még 2019-ben, a ceglédi Best Face Fest-en ütött arcon egy nőt. Tavaly decemberben pedig egy taxist vert össze azért, mert az nem volt hajlandó őt hazavinni 10 ezer forintért Törökbálintról Tatára. A komáromi születésű rapper hogylétéről legutóbb márciusban, a Kemma.hu adott hírt. A portál akkor arról számolt be, hogy Missh egy ideje sikertelennek érzi magát, nehezen tudja tartani a kapcsolatot ismerőseivel, ezért Budapestre költözött és önfejlesztő képzésekbe fogott.

Szolnokon egyébként legutóbb 2022-ben történt hasonló méretű tömegverekedés. Akkor egy benzinkúton húszan verekedtek össze, két embert egészen addig ütlegeltek és rugdostak a földön, míg a rendőrök a helyszínre nem értek. Akkor a bunyót az váltotta ki, hogy az egyik társaság megkérte a másikat, hogy álljanak el az útból, mert nem tudnak kihajtani tőlük a benzinkútról.