Hazatértek a szolnoki bázisra a Montenegróban pusztító erdőtűznél segítő katonák

Mint arról még a hét elején hírportálunkon beszámoltunk, Magyarország is segítséget nyújtott Montenegrónak az ott keletkező kiterjedt erdő- és bozóttüzek megfékezésében. A légierő egy tűzoltási munkákban használható helikoptert, egy Airbus H225M típusú helikoptert küldött az országba, melyen hétfős legénység utazott.

Hazaérkeztek a szolnoki bázisra az Airbus H225M helikopterrel bevetést teljesítő katonák

Forrás: MH Kiss József 86. Helikopterdandár

Hazatért az egység Szolnokra az Airbus H225M-mel

Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár most Facebook-oldalán osztott meg új információkat az egység kapcsán, mely szombaton visszatért a szolnoki bázisra. A lángok több térségben is pusztítottak: Podgoricában, Nikšićben, Bijelo Poljéban, valamint a tengerparti Buljaricában és Čanjban is komoly károkat okoztak. A magyar kontingens Podgorica repülőteréről üzemelve támogatta a tűzoltókat. A bevetés során a helikopter 66 merítést hajtott végre, és összesen 132 ezer liter vizet juttatott a közeli tavakból a kritikus tűzfészkekre.