1 órája
Végzett feleségével, majd a halott kislánya mellé tett plüssökkel búcsúzott
Vascsővel verte agyon feleségét, majd saját kétéves kislányát is megfojtotta – így tombolt a családi otthonban a férfi, aki egy napig élt együtt az áldozataival. Az albertirsai családirtó 130-szor sújtott le, gyermekét pedig plüssökkel és cumival fektette le, mielőtt felhívta a segélyhívót és beismerte tettét. A jogerős ítélet szerint életfogytiglant kapott, de 30 év múlva szabadulhat.
A Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta a Budapest Környéki Törvényszék ítéletét annak a férfinak az ügyében, aki 2023 nyarán brutális módon végzett feleségével és kétéves kislányával. Az albertirsai családirtóra az ügyészség a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést indítványozta, ám a másodfokú bíróság ezt nem találta indokoltnak. A vádlott így legkorábban 2053-ban, 65 évesen szabadulhat feltételesen.
Az albertirsai családirtó 1 nap után hívta a segélyhívót
N. A. és felesége házasságából 2020 őszén született meg kislányuk. A kapcsolat később megromlott, a nő távoltartási végzést is kért férje ellen, amit a Ceglédi Járásbíróság 2023 májusában 30 napra elrendelt. Amikor a végzés lejárt, 2023. június 30-án a férfi megjelent a családi házukban, és az esti órákban szinte felfoghatatlan kegyetlenséggel támadt rá feleségére.
A TV2 Tények információi szerint a férfi 130-szor sújtott le egy vascsővel az asszonyra, akit a fürdőből kilépve ért a támadás. Ezután kétéves kislányukat is megfojtotta, majd a holttest mellé cumit és plüssjátékokat tett. A férfi állítása szerint azért ölte meg gyermekét is, hogy „ne kelljen anya nélkül felnőnie”.
A vádlott egy napig élt együtt a két holttesttel a házban, hiszen csak másnap délután hívta a segélyhívót, ahol bejelentette a gyilkosságokat, majd önmagával is végezni akart.
Életfogytiglan, de nem tényleges
A Budapest Környéki Törvényszék 2025. február 24-én életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a férfit, mellékbüntetésként 10 év közügyektől eltiltással. Az ítélet szerint legkorábban 30 év múlva bocsátható feltételesen szabadlábra.
Az ügyész súlyosbítást kért, tényleges életfogytiglant indítványozva. A Fővárosi Ítélőtábla azonban a napokban kihirdetett döntésével helybenhagyta az elsőfokú ítéletet. Indoklásuk szerint a törvényszék hiánytalanul feltárta a súlyosbító és enyhítő körülményeket, és a kiszabott büntetés arányban áll a cselekmény súlyával.
Az ítélőtábla hangsúlyozta: a büntetlen előéletű, addig kifogástalan életvitelt folytató férfi esetében a 30 év szabadságelvonás is kellő visszatartó erőt jelent. Az igazságügyi elmeorvos szakértő véleménye szerint személyisége alapján nem jellemző rá fokozott hajlam a fizikai agresszióra, így nem volt indokolt kizárni a feltételes szabadság lehetőségéből.
Az ügyvéd érvelése
A férfi védője a tárgyaláson azt is hangsúlyozta, védence önfeljelentése enyhítő körülményként kellett volna, hogy szerepeljen az ítéletben, hiszen ennek hiányában nem lett volna egyértelműen bizonyítható, hogy ő ölte meg a kislányt.
A másodfokú bíróság azonban ezt nem tekintette olyan körülménynek, amely a büntetés mértékét érdemben befolyásolhatta volna. Így N. A. jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott, amelyből legkorábban három évtized múlva szabadulhat.
