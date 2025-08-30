augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Aztán felvette a telefont

1 órája

Végzett feleségével, majd a halott kislánya mellé tett plüssökkel búcsúzott

Címkék#gyilkossság#ítélet#életfogytiglan

Vascsővel verte agyon feleségét, majd saját kétéves kislányát is megfojtotta – így tombolt a családi otthonban a férfi, aki egy napig élt együtt az áldozataival. Az albertirsai családirtó 130-szor sújtott le, gyermekét pedig plüssökkel és cumival fektette le, mielőtt felhívta a segélyhívót és beismerte tettét. A jogerős ítélet szerint életfogytiglant kapott, de 30 év múlva szabadulhat.

Szoljon.hu

A Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta a Budapest Környéki Törvényszék ítéletét annak a férfinak az ügyében, aki 2023 nyarán brutális módon végzett feleségével és kétéves kislányával. Az albertirsai családirtóra az ügyészség a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést indítványozta, ám a másodfokú bíróság ezt nem találta indokoltnak. A vádlott így legkorábban 2053-ban, 65 évesen szabadulhat feltételesen.

Az albertirsai családirtó nem tényleges életfogytiglant kapott
Az albertirsai családirtó 2053-ban szabadulhat feltételesen
Forrás: Részlet a TV2 Tények videójából

Az albertirsai családirtó 1 nap után hívta a segélyhívót 

N. A. és felesége házasságából 2020 őszén született meg kislányuk. A kapcsolat később megromlott, a nő távoltartási végzést is kért férje ellen, amit a Ceglédi Járásbíróság 2023 májusában 30 napra elrendelt. Amikor a végzés lejárt, 2023. június 30-án a férfi megjelent a családi házukban, és az esti órákban szinte felfoghatatlan kegyetlenséggel támadt rá feleségére.

A TV2 Tények információi szerint a férfi 130-szor sújtott le egy vascsővel az asszonyra, akit a fürdőből kilépve ért a támadás. Ezután kétéves kislányukat is megfojtotta, majd a holttest mellé cumit és plüssjátékokat tett. A férfi állítása szerint azért ölte meg gyermekét is, hogy „ne kelljen anya nélkül felnőnie”.

A vádlott egy napig élt együtt a két holttesttel a házban, hiszen csak másnap délután hívta a segélyhívót, ahol bejelentette a gyilkosságokat, majd önmagával is végezni akart.

Életfogytiglan, de nem tényleges

A Budapest Környéki Törvényszék 2025. február 24-én életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a férfit, mellékbüntetésként 10 év közügyektől eltiltással. Az ítélet szerint legkorábban 30 év múlva bocsátható feltételesen szabadlábra.

Az ügyész súlyosbítást kért, tényleges életfogytiglant indítványozva. A Fővárosi Ítélőtábla azonban a napokban kihirdetett döntésével helybenhagyta az elsőfokú ítéletet. Indoklásuk szerint a törvényszék hiánytalanul feltárta a súlyosbító és enyhítő körülményeket, és a kiszabott büntetés arányban áll a cselekmény súlyával.

Az ítélőtábla hangsúlyozta: a büntetlen előéletű, addig kifogástalan életvitelt folytató férfi esetében a 30 év szabadságelvonás is kellő visszatartó erőt jelent. Az igazságügyi elmeorvos szakértő véleménye szerint személyisége alapján nem jellemző rá fokozott hajlam a fizikai agresszióra, így nem volt indokolt kizárni a feltételes szabadság lehetőségéből.

Az ügyvéd érvelése

A férfi védője a tárgyaláson azt is hangsúlyozta, védence önfeljelentése enyhítő körülményként kellett volna, hogy szerepeljen az ítéletben, hiszen ennek hiányában nem lett volna egyértelműen bizonyítható, hogy ő ölte meg a kislányt.

A másodfokú bíróság azonban ezt nem tekintette olyan körülménynek, amely a büntetés mértékét érdemben befolyásolhatta volna. Így N. A. jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott, amelyből legkorábban három évtized múlva szabadulhat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu